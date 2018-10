Von Rüdiger Busch

Walldürn. "Der Standort Walldürn wird dadurch noch wettbewerbsfähiger, und wir können flexibel auf die Wünsche unserer Kunden reagieren." Wer mit Werksleiter Josef Wuchterl über das neue Verpackungszentrum der Braun GmbH spricht, merkt schnell, welch' große Bedeutung dieser Neubau für das Unternehmen besitzt. Rund zehn Millionen Euro investiert Procter & Gamble in die komplett automatisierte Verpackungsanlage und das neue Gebäude.

Bislang wurden die bei Braun in Walldürn hergestellten Rasierer und Epiliergeräte größtenteils bei der Logistikgruppe Loxxess in Buchen verpackt. Die Entscheidung, die Verpackung wieder in das Braun-Werk zurückzuholen und die zugehörigen Investitionen stellen einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Standorts Walldürn dar, wie Josef Wuchterl betont.

"Eine qualitativ hochwertige Verpackung ist bei unseren Premiumprodukten ein wichtiges Element", verdeutlicht der Werksleiter. Dabei geht es auch darum, flexibel und schnell auf die Wünsche der Handelspartner reagieren zu können, wie Personalleiter Andreas Luczak ergänzt. Und dies sei im eigenen Haus eben leichter zu realisieren.

Selbstverständlich spielen aber auch die Kosten eine Rolle: "Wir stehen nun einmal in einem globalen Wettbewerb", unterstreicht Josef Wuchterl. Mit der neuen, hoch automatisierten Verpackungsanlage lassen sich wettbewerbsfähigere Preise erzielen als mit der Verpackung von Hand.

Die Dimension des neuen Verpackungszentrums beeindruckt ebenso wie die moderne Anlage, die gerade in der 4500 Quadratmeter großen Halle von der Firma Weiss (Crailsheim) aufgebaut wird. In wenigen Wochen kann die neue Verpackungslinie in Betrieb gehen. Bis aber alle Produkte dort verpackt werden können, wird noch rund ein Jahr vergehen.

Die Leistungsfähigkeit der neuen Anlage, die von den Braun-Ingenieuren mit konzipiert worden ist, lässt sich an einer Zahl ablesen: Pro Schicht werden bis zu 16 Lkw am neuen Verpackungszentrum andocken. 90 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die komplexe Anlage ist so konzipiert, dass sie sich computergesteuert selbst auf die verschiedenen Produkte einstellt. Schließlich muss sie mit einer dreistelligen Zahl an unterschiedlichen Verpackungen zurechtkommen.

Was den Werksleiter zudem mit Stolz erfüllt: Die Baumaßnahme konnte komplett unfallfrei verwirklicht werden.

Mit dem neuen Verpackungszentrum fügt Braun der knapp 60-jährigen Werksgeschichte in Walldürn ein neues Kapitel hinzu. it dieser Millionen-Investition hat der Konzern Procter & Gamble, zu dem Braun seit 2005 gehört, eine bedeutende Weichenstellung für eine gute Zukunft des Standort Walldürn gestellt.