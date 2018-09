Beim neuen Sortiersystem der 'Restmüllfreien Abfallwirtschaft' kann der Gelbe Sack auch in die trockene Wertstofftonne gegeben werden - die Abfuhr ist am gleichen Tag. Foto: AWN

Hardheim. Abfall ist eine der wichtigsten Rohstoffquellen der Zukunft, und man kann daraus Energie erzeugen. Somit ist die Aussage "Abfälle sind Rohstoffe am falschen Ort" mehr denn je richtig! Seit 2010 arbeitet die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) an einem innovativen System einer restmüllfreien Abfallwirtschaft. Start dieses Pilotversuchs war in Rosenberg mit 2200 Einwohnern. Das Projekt wird nun ausgeweitet: Die Kerngemeinde Hardheim folgt Anfang April. Für die Bürger in den Ortsteilen ändert sich nichts. Basis dieses Systems sind zwei verschiedene Wertstofftonnen, es gibt keine Restmülltonne mehr. Die grüne Bioenergietonne (BET) ist für nasse Abfälle wie Obst- und Lebensmittelabfälle, Hygieneabfälle und nicht sortierbare Abfälle, wie Staubsaugerbeutel, Putzlappen, Asche und Kleintierstreu.

Mit dem Inhalt dieser Bioenergietonne kann Biokohle oder Biogas erzeugt werden. In die gelbe, trockene Wertstofftonne (TWT) kommen trockene Wertstoffe wie Kunststoffe, Holz und Metalle bis hin zu Gummi und Leder. Dieser Inhalt wird in modernen Sortieranlagen nach den unterschiedlichen Wertstoffarten getrennt und wiederverwertet. Die bisherigen Ergebnisse in Rosenberg sind, so die AWN, sehr vielversprechend. Insbesondere die Akzeptanz in der Bevölkerung, und das ist der Knackpunkt eines jeden Abfallsystems, ist sehr hoch. Nach einer Umfrage befürworten 93 Prozent der befragten Rosenberger dieses System - man wolle, so der Tenor, nicht mehr ins "alte System" zurück!

Das Pilotprojekt "Rosenberg" wird nun ab April auf Hardheim (Kerngemeinde) ausgeweitet. Man wolle, so AWN-Geschäftsführer Stefan Kaufmann, auch Erfahrungen aus verdichteter Bebauung erhalten. Zudem ergäben diese beiden Gebiete mit insgesamt rund 7000 Einwohnern etwa fünf Prozent der Landkreisbevölkerung, was für so ein "Pilotprojekt" eine Obergrenze darstelle.

Welche Rolle spielt nun der Gelbe Sack der Dualen Systeme Deutschland in diesem Pilotversuch? Er wurde Anfang der 90er Jahre eingeführt und ist gedacht für die Entsorgung von Verpackungen aus Kunststoffen, Metallen und Verbundmaterial. Der Gelbe Sack wird auch weiterhin in Rosenberg und Hardheim eingesetzt werden, allerdings ergeben sich folgende sehr nutzerfreundliche Neuerungen: Die Einwohner können die betreffenden Verpackungen wie bisher im Gelben Sack sammeln und diesen in die Trockene Wertstofftonne geben oder auch daneben stellen; die Abfuhr (TWT und Gelber Sack) erfolgt immer im selben Sammelfahrzeug und am gleichen Tag.

Dazu AWN-Geschäftsführer Stefan Kaufmann: "Wir haben hier eine feine juristische Grenze zu beachten: Verkaufsverpackungen sind im Zuständigkeitsbereich der Dualen Systeme über den Gelben Sack, für Nichtverpackungswertstoffe ist die AWN über die TWT zuständig." In der Praxis könne es sein, dass die Einwohner die betreffenden Verpackungen auch direkt in die TWT geben werden: "Das lässt sich gar nicht verhindern und ist somit ebenso möglich!"

Damit die Mülltrennung auch funktioniert, hat die AWN ein übersichtliches Faltblatt vorbereitet, das zwischenzeitlich an alle Haushalten in Hardheim verteilt wurde. Hier wird das ganze System mit einprägsamen Strichbildchen der verschiedenen Abfallsorten erläutert. Dazu noch ein wichtiger Hinweis: Die separate Sammlung von Altpapier (blaue Papiertonne), Altglas, Altholz und -metall, Altkleidern, Schuhen, Elektronikschrott, Grünschnitt, Sonderabfall und Sperrmüll bleibt wie bisher auch in den gewohnten Entsorgungswegen bestehen. Wichtige Info hierzu gibt der jährlich an sämtliche Haushalte verschickte grüne Entsorgungskalender der AWN.

Was bringt dieses innovative restmüllfreie System für die Umwelt? Seit 2005 dürfen auf deutschen Deponien aus gutem Grund keine biogenen Abfälle mehr deponiert werden, um die Entstehung von Methangas (um den Faktor 21 klimaschädlicher als CO2) zu verhindern. Somit wandert seither der Haus-, Sperr- und Gewerbemüll zu Entsorgungs- und Müllverbrennungsanlagen. Getreu des Grundsatzes "verwerten geht vor beseitigen" ist das Ziel, möglichst viele Rohstoffe aus dem Müll zu generieren.

So ist beispielsweise für das Recycling von Aluminium nur ca. acht Prozent der Energie notwendig, die für die ursprüngliche Herstellung benötigt wird. Und ein weiterer Grund für die dringend notwendige Erhöhung der Recyclingquote ist die Endlichkeit der überhaupt noch vorhandenen Rohstoffe. Im Pilotbereich Rosenberg konnte alleine über die TWT mehr als 20 Kilogramm zusätzliche Wertstoffe pro Einwohne und Jahr gewonnen werden. Die energiereichen, nassen Bestandteile des Mülls aus der BET werden zu Biokohle oder Biogas weiterverarbeitet und helfen so, fossile Brennstoffe zu vermeiden.

Info:Über den genauen Ablauf der Umstellung werden die Bürger in einem Informationsabend der Gemeinde und der AWN am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr in der Erftalhalle ausführlich informiert. Die AWN wird auch am Josefsmarkt mit einem Info-Stand vertreten sein.