Von Pascal Ambros

Buchen. Erst vor wenigen Wochen feierte die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverband Buchen, ihr 30-jähriges Bestehen. Bereits seit 1984 kommen wöchentlich zahlreiche Menschen in die Kleiderkammer, um sich zu kostengünstigen Preisen mit gut erhaltener Kleidung oder auch mit Bettwäsche einzudecken. In seltenen Fällen ist die Kleidung sogar komplett neu.

Die Textilien werden von Menschen, die hier in der Region leben, für den guten Zweck gespendet. In der Kleiderkammer ist jedermann gern gesehen: "Mensch sein reicht", so das Motto, nach dem hier gehandelt wird.

Und der Andrang für dieses Angebot ist groß: An jedem Montagnachmittag warten die Menschen bereits vor den Türen der DRK-Geschäftsstelle in der Henry-Dunant-Straße 1, die nach mehreren Umzügen seit zehn Jahren als Hauptsitz der Kleiderkammer in Buchen dient.

Sobald sich die Türen um Punkt 14.30 Uhr öffnen, geht "das Gerangel" um besonders schöne Stücke auch schon los. Binnen weniger Sekunden verteilen sich die Menschen im Raum und durchforsten eifrig die Kleiderstangen und Auslagen auf den Tischen.

Im Schnitt versammeln sich hier während der zweistündigen Öffnungszeit knapp 30 bis 40 Personen, die an einem Nachmittag insgesamt gut und gerne über 100 Stücke für sich und ihre Familien ergattern.

Dabei fällt den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen vor allem eines auf: Der harte Kern kommt immer, die Kleiderkammer hat bereits zahlreiche Stammkunden.

Rund ein Dutzend Frauen leisten hier, abwechselnd in Dreiergruppen, ehrenamtliche Arbeit. Dazu gehört das Aussortieren der gespendeten Kleidung, das Aufbereiten der Ware vor, während und nach den Öffnungszeiten und schließlich auch der Verkauf.

In einem Auswahlverfahren wird zunächst entschieden, welche gespendeten Kleidungsstücke sich zum Verkauf eignen. Beschädigte Ware wird direkt aussortiert. Auf Qualität legt man in der Kleiderkammer nicht nur in den Reihen der ausschließlich weiblichen Mitarbeiter großen Wert: "Die Leute achten sehr darauf, dass die Kleidungsstücke gut erhalten sind", erzählt Erika Kemmerer. Sie ist bereits ein wahres Urgestein der Buchener Kleiderkammer und seit deren Gründung dabei. Auf der Jubiläumsfeier wurde sie kürzlich für ihre 30-jährige Aktivität in den Reihen der Mitarbeiterinnen geehrt.

"Da darf kein Knopf fehlen und keine Naht auf sein - es muss alles picobello sein", erzählt sie über die strengen Kriterien, die die Kundschaft und die Mitarbeiterinnen an den Tag legen.

Die Nachfrage ist groß und glücklicherweise ist durchgehend für Nachschub gesorgt: Denn sogar, während das Durchstöbern der Auslagen noch in vollem Gange ist, kommen beständig neue Lieferungen an, die hinter der Theke ausgepackt werden. Viele der Kunden werfen dann bereits ein Auge auf die frisch eingetroffene Ware und schauen, ob etwas für sie dabei sein könnte.

Die Mitarbeiterinnen investieren ehrenamtlich ihre Freizeit in die Kleiderkammer. Was motiviert sie?

Die Hauptmotivation der Mitarbeiterinnen liegt darin, ihren Mitmenschen zu helfen. Und auch der Spaß an der Sache selbst treibt sie an. Auch dann, wenn es manchmal stressig ist oder hitzige Verhandlungsgespräche mit der Kundschaft anstehen. "Es ist teilweise schon ärgerlich, wenn einige nicht einmal die 50 Cent bezahlen wollen", erklärt Kemmerer. Deshalb das Handtuch zu werfen, kommt allerdings weder für sie noch für die anderen Mitarbeiterinnen infrage.

Und das ist für das Rote Kreuz auch wichtig - denn ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ihre Freizeit zu Gunsten der Bevölkerung investieren, könnte die Kleiderkammer in dieser Form nicht existieren. Und das wäre bei dem vorherrschenden Andrang ein herber Verlust.