Walldürn. Bereits zum dritten Mal in Folge präsentieren sich beim "Nightgroove" in der Walldürner Innenstadt hochkarätige Bands aus ganz Deutschland mit ihren unverwechselbaren Stilrichtungen. Am Samstag, 15. Oktober, ist es so weit. An 14 Locations bietet sich den Besuchern - egal ob jung oder alt - ein attraktives und abwechslungsreiches Live-Programm. Bürgermeister Markus Günther zufolge ist die lange Musiknacht bereits ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender: "Walldürn ist Kulturstadt und dazu gehört mittlerweile als feste Einrichtung das Musikfestival Nightgroove."

Hintergrund > Festivalstart/Open-Air auf dem Schlossplatz (auf der Bühne der Stadtwerke Walldürn) von 20 bis 24 Uhr "Gentle Groove Agency", Unplugged arrangierter Rock, Pop und Soul der letzten fünf Jahrzehnte. > Altes Wasserwerk, "Ta Mourmourakia", Rebetiko, der "griechische Blues". > Backstube Müssig, "Del-A-Rocka", Rock’n’Roll, Rockabilly und Rhythm & Blues. > [+] Lesen Sie mehr > Festivalstart/Open-Air auf dem Schlossplatz (auf der Bühne der Stadtwerke Walldürn) von 20 bis 24 Uhr "Gentle Groove Agency", Unplugged arrangierter Rock, Pop und Soul der letzten fünf Jahrzehnte. > Altes Wasserwerk, "Ta Mourmourakia", Rebetiko, der "griechische Blues". > Backstube Müssig, "Del-A-Rocka", Rock’n’Roll, Rockabilly und Rhythm & Blues. > Bingo’s BaBa Lounge, "Dirty Strings", Accoustic Coverrock anderem Stil. > Gasthof Hirsch, "Funk Agreement", zeitloser Funk und Soul mit schweißtreibendem Rhythmus. > Galerie FürWahr, "Sydney Ellis & her Midnight Preachers", Classic Jazz, Blues & Gospel. > Kolpingheim, "Hookers & Covers", Covers mit Kick-Ass-Garantie. > Museum Zeit(T)räume (Bühne der Sparkasse Neckartal-Odenwald) von 21 bis 2 Uhr "Funcoustic", Rock und Pop der letzten 40 Jahre. > Nikos Pub, 21 bis 2 Uhr "Jail Break", Rock der härteren Gangart aus den 70ern, 80ern und 90ern wird dabei angeboten. > Ritter/Akropolis, 21 bis 1 Uhr, "Karibik Tropical", Salsa, Merengue, Chacha, Mambo. > Rolfs Bistro, "Grooveties", Rock’n Oldies. > Schlachthof, 22 bis 3 Uhr SWR3-DJ Michael Leupold, beste Rock-, Pop-, Schlager-, NDW-, Black-, und House-Hits. > Zum Burgtörle, "Kaluza + Blondell", Acoustic Cover, Folk und Country. > Zum Riesen, im Weinkeller "Strodtbeck", a Tribute to Eric Clapton, in der Bar "JustBrill!", Cover von Schlager bis Heavy-Rock. > In der Regel treten die Bands beim Nightgroove von 20 bis 1 Uhr auf. Die abweichenden Spielzeiten sind hier in der Liste aufgeführt.

Stimmungsvoll gedimmtes Licht, bunt funkelnde Spots und fröhliche Menschen werden wie die beiden ersten Male das Bild prägen. Das breite musikalische Spektrum der langen Nacht der Livemusik reicht von Beat, Blues, Jazz, Rock, Latino-Klängen und Soul über Rock’n’Roll, Rhythm’n’Blues bis hin zu Irish-Folk und kernigem House.

Besucher kaufen sich im Vorverkauf ihr Ticket und bekommen dafür freien Eintritt in alle beteiligten Locations. So kann sich jeder Gast - ganz nach den persönlichen Vorlieben - sein eigenes Programm zusammenstellen, zwischen den Lokalen pendeln und von einem Konzert zum anderen "grooven".

Die Livemusik beginnt um 20 Uhr und endet in der Regel gegen 1 Uhr. Ab 22 Uhr wird im Schlachthof bei der SWR3-Club-Party mit SWR3-DJ Michael Leupold mit Partysounds, Rock, Pop, Schlager und NDW bis 3 Uhr weitergefeiert.

Tickets inklusive freier Fahrt mit Schwabi-Tours gibt es noch bis zum 14. Oktober ermäßigt im Vorverkauf in Walldürn bei allen teilnehmenden Lokalen, bei der Tourist-Information, bei Rewe sowie bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, in Buchen bei Expert Stommel und der Sparkasse Neckartal-Odenwald, in Külsheim bei Rewe oder als Onlineticket auf der Festivalhomepage zum Versand direkt nach Hause oder zur Abholung an der Abendkasse. Am Abend werden ab 19 Uhr in jedem Lokal Karten an der Abendkasse bereitgehalten.

Wo die einen feiern, kann es andere stören. So steht Anwohnern den gesamten Veranstaltungsabend unter Tel. (0179)6777889 der Lärmschutzbeauftragte zur Verfügung. Er sorgt bei eventuellen Lärmbelästigungen schnell und unbürokratisch für Abhilfe.

Zum Nightgroove und wieder nach Hause sind Busse unterwegs. Auf drei Routen werden zum Nightgroove folgende Ortschaften angefahren:

> Route 1: Mudau, Rumpfen, Unterneudorf, Buchen, Hettingen, Rinschheim, Götzingen, Altheim.

> Route 2: Hardheim und Höpfingen.

> Route 3: Glashofen, Neusaß, Gerolzahn, Rippberg und Hornbach.

Für die Inhaber einer Vorverkaufskarte beziehungsweise mit dem Eintrittsarmbändchen sind die diversen Fahrten kostenfrei. Haltestellen, Abfahrtszeiten und weitere Informationen gibt es dabei unter www.schwabi-tours.de im Internet.