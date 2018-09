Von Adrian Brosch

Walldürn. Ohne sie findet kein Gottesdienst statt: Die Ministranten gehören zur Kirche wie der Pfarrer, das Vaterunser und die Orgel. In der Seelsorgeeinheit Walldürn sind es 175 junge Menschen zwischen acht und 24 Jahren, die sich auf diese Weise ehrenamtlich engagieren - davon allein 85 in der Kernstadt. Sie gehen den Geistlichen zur Hand, läuten die Wandlung ein und begleiten die Gabenbereitung.

Die Rhein-Neckar-Zeitung traf sich mit Stefen Metz (18), Jessica Geier (16), Felix Kaufmann (19) und Dominik Häberle (17) sowie Gemeindereferentin Anne Trabold, die als "Schnittstelle" zwischen Pfarrei und Ministranten die Aufgabe hat, alle für die "Minis" wichtigen Informationen zu koordinieren. Felix, der seit elf Jahren Ministrant ist, verweist sogleich auf die Hintergründe: Um "die Strippen zu ziehen", waltet das sogenannte "Planschreibteam" seines Amtes und setzt monatliche Pläne auf, in denen sämtliche Ministranten ihren Einsätzen zugeordnet werden.

In der Regel genügt ein DIN-A4-Blatt, wobei sich das in der Wallfahrtszeit ändert: "Da sind es schon mal 20 Blätter", sagt Felix Kaufmann, "schließlich sind es 120 Abholungen, 29 Hochämter und 27 Pontifikalämter, die von uns besetzt werden müssen". Rein rechnerisch müssten in den Sommerwochen 1410 Ministranten abrufbereit sein, "aber da jeder von uns durchschnittlich 18 Stunden aktiv ist, kriegen wir das auch so geregelt", lacht der junge Walldürner.

Über das restliche Jahr verteilt sind es zehn bis 15 Gottesdienste pro Woche, die besetzt werden müssen. "Das klappt ganz gut", erklärt Anne Trabold, "aber da die Kinder natürlich auch andere Hobbys haben, schreiben wir einmal pro Jahr die Eltern an und fragen, wann andere Termine wie Sport, Tanz, Musikunterricht oder Nachhilfekurse stattfinden. Schließlich möchten wir auch darauf Rücksicht nehmen."

Wenn der Dienstplan erst einmal steht, muss er zwar auch eingehalten werden, aber es findet sich trotzdem immer eine Lösung: "Sollte jemand krank werden oder aus anderen Gründen ausfallen, ist er angehalten, nach dem ‚Telefonlawinenprinzip‘ Ersatz zu suchen oder seinen Dienst zu tauschen", stellt Felix Kaufmann klar. Gemeinhin gelten die Pläne zwar als ausgeklügelte und sichere Listen, doch macht Anne Trabold im RNZ-Gespräch auf ein "immer wiederkehrendes Dauerthema" aufmerksam. "Wir versuchen zwar in Walldürn-Stadt, dass jeder Beerdigung zwei Ministranten beiwohnen, aber oft scheitert es an der Zeit", bedauert die Gemeindereferentin. So beginnen Bestattungsfeiern meist um 13 Uhr, "aber da sind die Kinder entweder noch in der Schule oder gerade erst daheim, wodurch es zeitlich nicht reicht".

Die meisten Ministranten sind in Walldürn etwa zwölf Jahre alt und somit Schüler - seit der Erstkommunion mischen sie mit. Allerdings muss man die Grundkenntnisse in Liturgie und Theologie kennen. Dafür gibt es einen geistlichen Beistand. Für Glashofen und die Höhenorte ist Pater Andreas zuständig; die Altheimer "Minis" werden von Pater Christoph betreut. Ansprechpartner für Hornbach, Rippberg und die Kernstadt ist Pater Thaddäus.

Wenn die Ministranten nicht gerade zwischen Kirche, Pfarrheim und Sakristei unterwegs sind, beschäftigt die Truppe sich mit abwechslungsreichen Aktivitäten: "Zweimal pro Monat findet die Gruppenstunde mit im Dekanat Mosbach-Buchen ausgebildeten Gruppenleitern statt", erklärt Jessica Geier. "Manchmal backen wir, dann spielen wir Tischtennis oder mit dem Kicker - oder wir machen ein paar Späße." Nicht zu vergessen wären der Jahresausflug, die Zeltlager, Faschings- und Weihnachtsfeiern, Verkaufsstände am Weihnachtsmarkt oder die Organisation der Sternsingeraktion. Das alles erfordert ein Zusammenwirken - aber genau das mögen die jungen Leute: "Mir imponiert die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten", fährt Jessica fort, während Dominik und Stefen ähnliche Argumente nennen. Für Felix äußert sich die Faszination, als Ministrant zu dienen, auf einer ganz anderen Ebene: "Wenn Bischöfe oder andere hohe katholische Würdenträger zu uns nach Walldürn kommen, sind wir mittendrin im Geschehen und näher als viele andere bei den scheinbar ‚Unnahbaren‘."