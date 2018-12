Hornbach. (kn) Nun ist es endlich soweit. Nach monatelangen Vorbereitungen feiert der Walldürner Ortsteil Hornbach am morgigen Sonntag sein 675-jähriges Bestehen und lädt im ersten Teil des Jubiläumsfestes zum Bummel durch Groß- und Kleinhornbach ein, wo an insgesamt 34 Stationen die Entwicklung der Gemeinde hautnah nachvollzogen werden kann.

"Erleben Sie unser Dorf mit vielen interessanten Stationen", so steht es in der Einladung zum Festprogramm, das bereits am Sonntagvormittag mit dem Festgottesdienst mit anschließender Fronleichnamsprozession mit traditionellem Blumenteppich beginnt. Um 11 Uhr schließt sich darauf der Frühschoppen in der Festscheune mit den "Heddebörmer Musikanten" an, ehe ab 12 Uhr die Stationen für alle Besucher aus nah und fern ihre Pforten öffnen.

Dabei verkehrt auch bis 18 Uhr die "Bärbelbahn" zwischen Groß- und Kleinhornbach, die kostenlos den Transfer zwischen den beiden Ortschaften übernimmt. Ab 17 Uhr unterhält die "Rippberger Blasmusik" die Gäste am Bürgerhaus. Für die Bewirtung mit allerlei Spezialitäten vom Lande ist gesorgt.

Für die Besucher stehen an jedem Ortseingang ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Stationen "Erleben Sie unser Dorf"

1. Erlebnisbauernhof Weismann "Erleben mit allen Sinnen"

2. Jagd und Wild in Hornbach; Platzkonzert der Jagdhornbläser um 14 und 16 Uhr; Wildschweinbratwürste im Brötchen

3. Naturgarten mit Sandsteinen

4. Firma Kern & Keller - Zimmermann früher und heute

5. Stadtwerke Walldürn - Info zu Gas, Wasser, Strom, Besichtigung des Wasserreservoirs Hornbach

6. Verpflegung/Meixner-Volkert Odenwälder Hausmacher, Schinken- und Käsespezialitäten; Platzkonzert der "Heddebörmer Musikanten" um 13 Uhr

7. Korbmacher Raimund Loster

8. Ausstellung landwirtschaftlicher

Geräte, Oldtimer-Traktoren

9. Forstwirtschaft im Wandel der Zeiten

10. Streuobstwiese/Firma Josef Kreis - Geräte zum Pflegen der Wiesen, Biotopschutzbund - Vogelkästen, Landschaftserhaltungsverband - allgemeine Informationen, Ortschaftsverwaltung - Streuobstwiesen und Spalierobst, der richtige Baumschnitt

11. Bilderausstellung "Unser Dorf und seine Bewohner"

12. historische Viehwaage

13. ehemalige Schmiede mit Vorführungen

14. Besichtigung der Kirche - Orgelmusik 14.30 Uhr bis 15 Uhr

15. Schule - Chronik der Schule

16. Ort der Besinnung, Skulpturen, Mariengrotte

17. Alles rund um die Biene - Imkerverein Walldürn und Umgebung

18. ehemaliges Gasthaus "Deutscher Kaiser" - Kellerbesichtigung mit Mostgetränken

19. Festscheune/Bürgerhaus Bewirtung, Platzkonzert "Heddebörmer Musikanten" von 11 bis 13 Uhr, Café Hornbach mit selbstgemachten Kuchen, ab 17.00 Uhr Blasmusik Rippberg

20. Tourismusinformationen der Stadt Walldürn

21. Geo-Park

Informationszentrum Madonnenländchen

22. Feuerwehr früher und heute

23. DRK-Ortsgruppe Walldürn, Infostand und Erste-Hilfe-Stelle

24. Bank früher und heute, Volksbank Franken

25. Eva Obrecht Töpfereivorführung

26. Das Schuhmachergewerbe in der Nachkriegszeit

27. Spedition früher und heute

28. Oldtimer-Pkw vorgestellt von Edgar Bundschuh

29. Kolonialwarengeschäft - Süßigkeiten, Eis, Waffeln

30. Kinderbetreuung durch den Kindergarten Rippberg mit Hüpfburg

31. Kunstausstellung des Kindergartens und der Grundschule Rippberg und einheimischer Künstler (Margit Herkert, Jacky Bandow, Heike Frei, Dieter Bystricky, Werner Hollerbach und Bilder von Daniel Mahr)

32. Ausstellung rund um Pferde und Kutschen

33. ehemalige Hofmosterei

34. Lambachpumpe - Wasserversorgung Hornbach mit Führungen.