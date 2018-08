Von Tanja Radan

Reisenbach. Die Kohlhofstraße ist in Reisenbach die einzige Straße, die noch im "alten Gewand" daherkommt. Und dieses "alte Gewand" wird sie bald ablegen: Schon am Montag beginnt der umfassende Ausbau der Ortsstraße. Der symbolische Spatenstich mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Ortsvorsteher Matthias Rechner fand bei hochsommerlichem Wetter am Donnerstagnachmittag statt. Wenn auf der Baustelle alles nach Plan läuft, werden den Arbeiten Ende Mai abgeschlossen.

"In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde in Reisenbach viel erreicht", sagte Bürgermeister Norbert Rippberger. "Die Gemeinde Mudau hat kontinuierlich in die Verbesserung der Infrastruktur von Reisenbach investiert. Die Kohlhofstraße ist die einzige Straße des Ortsteils, die noch sanierungsbedürftig ist. Nach dem Ausbau dieser Straße ist in Reisenbach dann vorerst eine rund 35 Jahre dauernde Komplettsanierung abgeschlossen."

In das Projekt "Kohlhofstraße" werden rund 1,2 Millionen Euro investiert. Die Sanierung wird aus Mitteln der Wasserwirtschaft und des Gemeindeausgleichsstocks gefördert. Die Förderung deckt rund 50 Prozent der Baukosten ab.

Arbeiten in der Kohlhofstraße sind notwendig, da im Rahmen einer Kanalinspektion Handlungsbedarf festgestellt wurde: Die Schäden am Kanal erfordern, dass die Straße im Zuge der Kanalsanierung - gebaut werden ein Mischwasserkanal und ein Oberflächenwasserkanal - aufgerissen werden muss. Aus diesem Grund hat man sich für eine Komplettsanierung der Straße entschieden.

Die Kohlhofstraße wird auf einer Länge von rund 410 Metern ausgebaut, von der Kirchstraße bis zum Ortsausgang Richtung Sender. Die Straßenbeleuchtung wird auf LED-Technik umgerüstet, zudem werden fünf zusätzliche Leuchten aufgestellt. Auch ein Gehweg ist geplant. Weiter werden Strom- und Wasserleitungen erneuert. Die ausführende Firma ist Meny Bau aus Mosbach.

Für Planung und Bauleitung ist das Ingenieurbüro Sack & Partner (Adelsheim) zuständig, für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz das Ingenieurbüro Wolfgang Niemesch (Mudau). Die Beratung in Sachen Wasserversorgung übernehmen die Stadtwerke Buchen.

"Für Reisenbach ist nach langem Warten ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Die sanierte Straße wird eine weitere Aufwertung für Reisenbach sein", sagte Ortsvorsteher Matthias Rechner vor dem symbolischen Spatenstich. Er wies - ebenso wie Bürgermeister Rippberger - die Anwohner darauf hin, dass es im Zuge der Maßnahme zu Behinderungen kommen wird und bat um Verständnis. Dann schritt er gemeinsam mit Bürgermeister Rippberger sowie den Gemeinderäten und Ortschaftsräten zur Tat: Obwohl die Sonne heiß vom Himmel brannte, krempelten sie die Ärmel hoch, griffen sich die bereitgestellten Spaten und wünschten der Baumaßnahme mit dem ersten symbolischen Spatenstich einen guten und unfallfreien Verlauf.

Es folgt ein kurzer Blick in die Geschichte: Der Kanal in der Kohlhofstraße wurde Ende der 1950er Jahre im Auftrag der amerikanischen Streitkräfte gebaut, die am Hochpunkt von Reisenbach, der Hard, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Funküberwachungsstelle betrieben. Teilweise waren bis zu 50 Soldaten stationiert.

Das anfallende Abwasser wurde in der Kaserne mechanisch gereinigt und über diesen Kanal dem Bach unterhalb der Kreisstraße zugeführt. Er ist damit der älteste Kanal in Reisenbach, konnte aber aufgrund seines Allgemeinzustandes in das ab 1997 in Reisenbach geschaffene Kanalnetz integriert werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestanden keine Bedenken, diesen Kanal "provisorisch" als Mischwasserkanal zu nutzen.

Provisorien haben oft ein langes Verfallsdatum. Dem Kanal in der Kohlhofstraße erging es nicht anders. Die vorgesehene Erneuerung des Kanals und damit auch die Neugestaltung der Kohlhofstraße gerieten "aufs Abstellgleis". Erst eine neuerliche Kanalinspektion im Wege der Eigenkontrolle brachte das Projekt wieder in den Fokus, da Handlungsbedarf festgestellt wurde.

Es war auch schnell klar, dass die Wasserleitung aus dem Jahr 1912 nicht belassen werden konnte.

Und das, obwohl bislang lediglich zwei Rohrbrüche auf dieser Leitung aktenkundig sind. Und so wird nun auch die über 100 Jahre alte Graugussleitung einer neuen Leitung aus duktilem Gussrohr weichen.