Hardheim. Wie in den Jahren zuvor war es den Verantwortlichen der IG Mühlenradweg Erftal auch in diesem Jahr wiederum ein Anliegen, die Teilnehmer der Hardheimer Seniorenradgruppe auf die bevorstehende Radsaison vorzubereiten.

Nachdem bereits bei einem Stand am Josefsmarkt auf Unfallgefahren und damit verbundene verhaltenstypische Fehler beim Radfahren hingewiesen wurde, standen am Gründonnerstag eine Wanderung und ein Vortrag zu diesem Thema auf dem Programm der Hardheimer Seniorenradgruppe.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen wurde an diesem Tag nochmals auf das Fahrrad verzichtet und Kurt Saffri führte die Gruppe nach einer zweistündigen Wanderung zum "Badischen Hof" in Hardheim. Dort wurden die 20 Radler von Manfred Böhrer zum Verhalten von Fahrradfahrern in Gefahrensituationen sensibilisiert. Auch die passive Sicherheit, insbesondere, was die gute Erkennbarkeit und Verwendung von retroreflektierenden Materialien anbelangte, sowie das Tragen eines Fahrradhelmes wurden thematisiert.

In einem anschließenden Test konnten die Teilnehmer der Radgruppe ihr Wissen für sich nochmals überprüfen. Neben einigen Fragen der interessierten Teilnehmer wurde auch das Radwegenetz um Hardheim angesprochen.

Erfreut war man, dass vor Saisonbeginn vom Bauhof die Beschilderung auf dem Radweg in Richtung Miltenberg angebracht wurde, wobei die Zufahrt zum Erftal-Mühlen-Radweg über den Doggenbrunnen erfolgt.

Für Gesprächsstoff sorgen derzeit bei den Radlern auch die von der Gemeinde geplanten Oberflächenverbesserungen von der Steinemühle bis zur Lindenmühle, wo eine Spritzdecke aufgebracht werden soll. Hierbei kam besonders auch die Verkehrssicherungspflicht zur Sprache und man hoffe, dass von Seiten der Gemeinde möglichst bald gehandelt wird, damit die Verbesserungsmaßnahmen schon bald angegangen werden können.

Aber auch die Radweglücke von Erfeld in Richtung Gerichtstetten darf nicht aus dem Auge verloren werden. Wie Verkehrsminister Hermann bei der Vorstellung des Bauprogrammes für Radwege an Bundes- und Landesstraßen mitteilte, sollen 700 Kommunen durch ein 7 000 Kilometer langes Radwegenetz in Baden-Württemberg verbunden werden, was künftig auch eine Chance zur Realisierung für diesen Abschnitt bedeuten könnte.