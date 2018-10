Gerichtstetten. (rüb) Es gibt bundesweit wahrscheinlich nicht viele Ortschaften, in denen - im Verhältnis zur Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune - in den letzten Jahren mehr Aufträge an die Bauwirtschaft vergeben wurden als Gerichtstetten. Rund 3,3 Millionen Euro investiert das Land in das seit 2005 laufende Sanierungsvorhaben "Ortskern Gerichtstetten". Hinzu kommen durch die Zuschüsse ausgelöste private Investitionen und beträchtliche Gemeindemittel. Derzeit werden Teile der Schwarzenbrunner Straße und der Keltenstraße ausgebaut, nachdem zuvor die Kanal- und Wasserleitungen im dortigen Bereich saniert worden waren.

Im Detail geht es um das Teilstück der Schwarzenbrunner Straße zwischen der Poststraße und der Sonnenstraße sowie bei der Keltenstraße um den Bereich zwischen Sonnenstraße und L 514. Der Gemeinderat hatte die Arbeiten im Juli für 187.727 Euro an den günstigsten Anbieter, die Firma HLT (Neckargerach) vergeben. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Arbeiten bis Mitte November abgeschlossen sind. Da mit der Maßnahme aber erst mit einiger Verzögerung begonnen werden konnte, ist der Abschluss nun bis Weihnachten vorgesehen, teilte Bernhard Popp vom Bauamt auf Nachfrage der RNZ mit.

Für den Ausbau wurde eine einfache Variante mit einer Straßenbreite von 4,50 Meter (mit einer Engstelle von 3 Meter) gewählt. Ein Gehweg ist nur im Bereich der Schwarzenbrunner Straße Richtung Bushaltestelle vorgesehen. Der Ausbau der übrigen Straßen im dortigen Bereich soll in den nächsten Jahren folgen.

Abgeschlossen ist dagegen die umfangreiche Liste der Abbrucharbeiten. Durch den Abbriss leerstehender Gebäude und die nachfolgende Neuordnung von Grundstücken konnten im Ortskern neue Bauplätze geschaffen werden, statt weitere Grünflächen in Bauland umzuwandeln. Mit Erfolg: Drei Wohnhäuser wurden bereits auf den durch Abrisse neu geschaffenen Flächen gebaut, ein viertes ist in Planung, weitere vier Bauplätze stehen nach Abschluss der Abbrucharbeiten für Bauwillige zur Verfügung.

Als vorerst letztes Gebäude wurde ein Wohnhaus in der Gerichtstetter Straße, direkt an der Kreuzung Poststraße/L 514 abgerissen. Was mit diesem Grundstück später geschehen soll, darüber muss der Ortschaftsrat noch entscheiden. Schräg gegenüber, an der Ecke Kreuzung Altheimer Straße, soll später ein neuer Ortsmittelpunkt entstehen.

Doch zuvor wird im kommenden Jahr im Ortsteil die 800-Jahr-Feier begangen. Mit den nun laufenden und den bereits abgeschlossenen Maßnahmen liegt die Gemeinde voll im Zeitplan, so dass sich Gerichtstetten den sicherlich zahlreichen Besuchern des Dorfjubiläums von seiner besten Seite zeigen kann.