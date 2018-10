Walldürn. (Sti) Traditionsgemäß am Rosenmontag zogen auch in diesem Jahr wieder die "Dürmer Strohbären" der Kolpingsfamilie Walldürn mit ihren Treibern und den sie begleitenden Musikern und Dürmer Klohns durch die Straßen der Walldürner Innenstadt und sammelten dort ihren "Schwarzen Hawwer", der auch dieses Jahr wieder einem caritativ-sozialen Zweck zugute kommen wird.

Mit dabei war auch in diesem Jahr wieder die mit der Strohbärengruppe der Kolpingsfamilie Walldürn befreundete und schon seit einigen Jahren immer wieder über die närrischen Tage in Walldürn weilende Strohbärengruppe aus der englischen Stadt Whettlesey.

Nach dem sehr zeitaufwendigen, rund zweieinhalbstündigen Einbinden der drei Strohbären mit Haferstroh im alten Getränkelager Löhr in der Klosterstraße und nach einer kurzen musikalischen Einstimmung begab sich der aus ca. 60 bis 70 Teilnehmern bestehende Tross mit Strohbären, Treibern, Musikern und Dürmer Klohns kurz vor 10 Uhr auf den durch die Walldürner Innenstadt führenden knapp zweistündigen Umzug, beginnend in der Klosterstraße und dann über den Klosterbuckel, Schmalgasse, Sandgasse, Hauptstraße, Sparkasseneck, Obere Vorstadtstraße, Schachleiterstraße und Friedrich-Ebert-Straße führend.

Beim närrischen Strohbärentreibens durch die Straßen der Walldürner Innenstadt veranstalteten die beiden Walldürner Geldinstitute - die Sparkassenfiliale Walldürn der Sparkasse Neckartal-Odenwald und die Volksbank Franken in Walldürn in der Adolf-Kolping-Straße - jeweils eine kleine "Fastnachtsfete", in deren Mittelpunkt dabei auch in der Volksbank Franken der Auftritt der TSC Nachwuchs-Tanzmäuse des TSC Walldürn mit deren Schautanz "Celebrations -Mäuse-Geburtstag" stand.

Wie in jedem Jahr kamen natürlich auch die Autofahrer, die am Montagmorgen in großer Anzahl durch die Straßen der Innenstadt fuhren, nicht umhin, der Strohbärengruppe der Kolpingsfamilie Walldürn den geforderten Wegzoll in Form einer "Schwarze-Hawwer-Spende" zu entrichten, um die Fahrt durch die Walldürner Innenstadt weiter fortsetzen zu können. Ein Wegzoll, der von den meisten Autofahrern angesichts des sozial-caritativen Spendenzwecks nur gerne entrichtet wurde. Am heutigen Fastnachtsdienstag wird die Strohbärengruppe der Kolpingsfamilie Walldürn am "Dürmer Faschenaachtsumzuch" teilnehmen.