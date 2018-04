Von Tanja Radan

Buchen. Ein wichtiger Meilenstein in Sachen Asylarbeit wurde gelegt: Am Mittwochabend wurde im Wimpinasaal der Buchener Arbeitskreis Asyl gegründet. "Im Herbst 2016 werden rund 250 Flüchtlinge in Buchen leben. Nun gilt es, die Zeit bis dahin gut zu nutzen, um auf die Ankunft der Flüchtlinge vorbereitet zu sein" sagte Bürgermeister Roland Burger.

Er gliederte die Zahl 250 auf: In der Gemeinschaftsunterkunft, die nächstes Jahr gebaut wird, werden 141 Flüchtlinge wohnen. 48 Menschen werden demnächst im Zuge der sogenannten "Anschlussunterbringung" in Buchen erwartet. Es handelt sich hier um Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist und die aus diesem Grund aus Gemeinschaftsunterkünften ausziehen.

Diese 48 Menschen werden in städtischem Wohnraum (z.B. Wohnraum in Rathäusern) untergebracht. Zudem wurden für sie Mehrfamilienhäuser gekauft bzw. gemietet. Hinzu kommen die sechs afrikanischen Frauen, die seit einiger Zeit im ehemaligen Jobhaus wohnen. Und 19 pakistanische Flüchtlinge leben bereits dezentral in Buchen. Das Stadtoberhaupt teilte mit, dass der Landkreis bei der Zuweisung die Kapazitätsgrenzen der Kommune in Sachen Flüchtlingsaufnahme berücksichtigen wolle. Insgesamt wird der Kreis im Jahr 2015 rund 900 Asylbewerber aufnehmen.

"Momentan ist die Anwesenheit der Flüchtlinge in Buchen nicht spürbar. Dies wird sich jedoch spätestens im Herbst 2016 ändern", sagte Bürgermeister Burger. "Wir stehen vor einer unbekannten Situation und einer Herausforderung. Aber der Blick nach Hardheim macht Hoffnung", sagte Burger und verwies auf die gute Arbeit rund um die Hardheimer Gemeinschaftsunterkunft. Er unterstrich, dass nach der Einrichtung des Wohnraums Sozialarbeit und Sprachkurse folgen müssten, um die Integration zu ermöglichen.

Zum Steuerungsteam des Arbeitskreises Asyl gehören Dekan Johannes Balbach (Arbeitskreis christlicher Kirchen), Joachim Falz (Bürgernetzwerk) und Amelie Pfeiffer (grün-alternativer Stammtisch). Kooperationspartner sind Elisabeth Hell (Stadt Buchen) und Sozialarbeiterin Karina König. Jeanette Bell (Diakonie) ist für die Begleitung der acht Arbeitskreise Asyl, die es aktuell im Neckar-Odenwald-Kreis gibt, zuständig.

"Wir möchten die Kräfte bündeln und Strukturen schaffen, um in Buchen eine Kultur zu schaffen, in der Einheimische und Flüchtlinge ohne Konflikte zusammenleben und Flüchtlinge sich willkommen fühlen. Wir möchten zudem Ängste in der Bevölkerung abbauen", ging Amelie Pfeiffer vom grün-alternativen Stammtisch auf Aspekte der Aufgaben des Arbeitskreises ein.

Dekan Johannes Balbach unterstrich, dass die Unterstützung der Flüchtlinge eine Aufgabe christlicher Nächstenliebe sei. Er sagte, dass alle Flüchtlinge gleichermaßen unterstützt werden: "Wir werden nicht zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen unterscheiden." Der Dekan entschuldigte die türkisch-islamische Gemeinde Buchen, die wegen des abendlichen Fastenbrechens nicht an der Gründungsveranstaltung teilnehmen konnte. Auch die türkische Gemeinde wird sich im Arbeitskreis engagieren.

Franziska Hahn vom grün-alternativen Stammtisch ging auf die Ziele des Arbeitskreises ein: Die Flüchtlinge sollen in den Bereichen Religion, Kinderbetreuung und Schule, Behörden, Wohnungs- und Arbeitssuche, Gesundheit und Freizeit betreut werden. Für die jeweiligen Bereiche sollen Arbeitsgruppen gebildet werden. Der Arbeitskreis Asyl will auch als Mittler zwischen den Arbeitsgruppen, Sozialarbeitern und der Verwaltung agieren sowie Fortbildungen für die ehrenamtlichen Helfer anbieten. Ebenso will er sich der Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Asyl widmen. "Aber alles ist noch im Wachsen, nichts ist festgezurrt", sagte Franziska Hahn.

Vereine, Unternehmen, Verbände, Religionsgemeinschaften und Privatpersonen können sich einbringen. "Der TSV hat sich schon bereit erklärt, Flüchtlinge kostenlos in den Verein aufzunehmen. Auch der Verein Kunstrasen hat in Erwägung gezogen, sich im kulturellen Bereich zu engagieren", berichtete Amelie Pfeiffer. Swetlana Jahraus von der Buchener Volkshochschule regte zudem an, über die Volkshochschule Sprachkurse für Flüchtlinge anzubieten.

Bereits vor der offiziellen Gründung des Arbeitskreises engagierten sich Ehrenamtliche für Flüchtlinge, die in Buchen leben. Erika Scheffler bietet mit einem kleinen Team Sprachunterricht für die Afrikanerinnen im ehemaligen Jobhaus an. Janet Sanns ist für die soziale Begleitung dieser Frauen zuständig. "Man bekommt viel zurück. Es ist eine Bereicherung. Aber auch die Sorgen und Nöte der Frauen fallen nicht von einem ab. Zudem lernt man die eigene Gesellschaft aus einer anderen Perspektive kennen", sagte sie. Und von Julia Swatosch wurde das "Weltcafé" ins Leben gerufen, in dem sich Asylbewerber und Einheimische in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen können (die RNZ berichtete).

"Flüchtlinge sind nicht nur eine Herausforderung, sondern gerade hinsichtlich des demografischen Wandels auch eine Chance für unsere Region. Viele Unternehmen suchen zudem Mitarbeiter. Ich habe afrikanische Frauen auf die Jobmesse in der Stadthalle begleitet und die Unternehmen waren durchaus aufgeschlossen", sagte Amelie Pfeiffer zum Abschluss im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Info: Die katholische Seelsorgeeinheit hat bei der Volksbank ein Spendenkonto für die Asylarbeit eingerichtet: DE17674614240010939003. Betreff: Asylkreis.