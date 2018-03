Dieses Jahr ist der Weihnachtsmarkt zum zwölften Mal in der Buchener Innenstadt. Von Freitag bis Sonntag wird für die ganze Familie wieder viel angeboten. Foto: Stadt Buchen

Buchen. (tra) Wenn der Weihnachtsmarkt zur Adventszeit aufgebaut ist, wird es im historischen Zentrum der Stadt Buchen richtig gemütlich. Zwischen Stadtturm und Altem Rathaus wird der Weihnachtsmarktsbummel zum romantischen Erlebnis. Der Markt findet von Freitag, 5. Dezember, bis Sonntag, 7. Dezember, statt. Es gibt Weihnachtsartikel, Kerzen, Keramik, Spielwaren, Kulinarisches und vieles mehr zu entdecken.

"Der Weihnachtsmarkt ist für die gesamte Familie, und das Angebot sucht in der Region seinesgleichen. Die vielen Puzzleteile ergeben ein Aktionswochenende, das sich sehen lassen kann" , so Steve Schwab vom Fachdienst Touristik und Stadtmarketing der Stadt Buchen beim Pressegespräch mit der RNZ. Der Markt wird wieder gemeinsam von der Stadt Buchen und der Aktivgemeinschaft organisiert. Parallel zum Weihnachtsmarkt präsentieren über 45 Hobbykünstler in der Stadthalle auf dem Kunsthandwerkermarkt, der von Christine Böhrer organisiert wird, ihre Werke. "Der Kunsthandwerkermarkt und der Weihnachtsmarkt ergänzen sich hervorragend. Ich freue mich auch sehr über die gute Resonanz bei Künstlern und Besuchern. 15 Künstler sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei", berichtet Böhrer.

Es wartet auch wieder ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf die Besucher des Weihnachtsmarktes. Weihnachtliche Melodien von Musikgruppen aus dem Buchener Stadtgebiet werden auf der Aktionsbühne vor dem Alten Rathaus zu hören sein.

Auch das weitere Kulturprogramm rund um den Weihnachtsmarkt kann sich sehen lassen. In der Stadtbücherei führt am Sonntag jeweils um 14 und 16 Uhr das "Galli"-Kindertheater das Stück "Sterntaler" auf. Im Bürgersaal des Alten Rathauses lädt der Büchermarkt des Lions Club Madonnenland zum Blättern ein. Der Büchermarkt kann zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes besucht werden. Das Bezirksmuseum zeigt die Ausstellung über den Komponisten Joseph Martin Kraus. Geöffnet ist mittwochs von 17 bis 19 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Die Museumsmaler stellen vom 5. bis 7. Dezember ab 15 Uhr im Belzschen Haus aus.

Unter dem Titel "Mach mit" startet die Aktivgemeinschaft zum zweiten Mal eine Aktion, bei der Schul- und Kindergartenkinder aktiv am Programm des Weihnachtsmarkts teilnehmen und dieses mitgestalten können. "Letztes Jahr war die Mitmach-Aktion ein voller Erfolg. 25 Personen standen auf der Bühne und präsentierten Musikbeiträge, Gedichte und auch ein Krippenspiel", so Norbert Haag, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft. Am Freitag von 14.30 bis 16.30 Uhr können Kinder auf der Aktionsbühne Weihnachtsdarbietung aufführen. Jedes Kind kann sein Lieblingsgedicht aufsagen, ein Lied singen, ein Musikstück spielen oder eine andere Aufführung auf die Bühne bringen. Als Belohnung für den Mut warten von der Aktivgemeinschaft gestiftete Geschenke.

Die Teilnahme ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig,

die hier vorgenommen werden kann. Anmeldeformulare gibt es auch in Schulen sowie in den Fachgeschäften.

Am Freitag, Samstag und Sonntag ist auch der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Er wird auch Gedichte und Geschichten vorlesen.

Am Sonntag von 15 bis 15.45 Uhr spielt im Stadtturm (Eiermann-Stube) das Flötenensemble "Flötissimo" der Musikschule weihnachtliche Musikstücke. Der Konzertchor "Cantamus" wird am Sonntag von 17 bis 17.30 Uhr in St. Oswald mit einem Adventssingen auftreten.

Isabelle Semma bietet Einblicke in das "Atelier Chateauneuf". Sie präsentiert einen Querschnitt über das "Fernand Semma-Projekt" und zeigt den aktuellen Stand des Dokumentarfilms "Fernand Semma Eremit oder Kunstform". Caroliné Semma zeigt ihre Schmuckarbeiten.

Die Wochenmärkte werden am Mittwoch, 3. Dezember sowie am Samstag, 6. Dezember, auf dem Wimpinaplatz abgehalten. Die Öffnungszeiten werden beibehalten. Anlässlich des Weihnachtsmarktes sind am 3. Dezember alle Wochenmarktkunden von Helgas Hofladen & Fischfeinkost Holzapfel zu Glühwein und Gebäck eingeladen.

Die Fachgeschäfte der Innenstadt haben am Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Jetzt fehlt nur noch eines: passendes Wetter. "Wir haben bei Petrus Schnee bestellt", meint Norbert Haag augenzwinkernd.



Info: Die Eröffnung wird am Freitag, 5. Dezember, um 11 Uhr stattfinden. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Die Parkplätze sind kostenlos.