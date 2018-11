Adelsheim. Auf Abwege geriet am Montagabend ein 63-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug, als er bei Adelsheim einen Rastplatz suchte. Der ortsunkundige Trucker wollte seine Ruhezeit einhalten und fuhr deshalb gegen 18 Uhr in ein Waldgebiet im Adelsheimer Gewann "Essigklinge". Am Dienstagmorgen meldete er sich bei der Polizei: Er habe sich festgefahren, wisse aber nicht, wo er sei.

Nach längerer Suche fanden Beamte des Polizeireviers Buchen den Sattelzug. Dieser war auf einem Waldweg zu weit nach rechts gekommen, einen Hang hinuntergerutscht und schräg an einem Baum hängengeblieben. Der Schaden am Fahrzeug hält sich in Grenzen. Zur Bergung musste das Abschleppunternehmen jedoch schweres Gerät einsetzen, der Sattelzug hatte nämlich 24 Tonnen Drahtrollen geladen.