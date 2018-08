Von Christian Puschner

Adelsheim. Das große Potenzial von Schulgärten und naturnaher Schulgelände liegt in der praktischen Umsetzung der auch im neuen Bildungsplan integrierten Leitperspektiven "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" (BNE) und "Verbraucherbildung" (VB). In diesem Zusammenhang muss den Schulgärten auch im Schulalltag eine größere Bedeutung zuerkannt werden. Im Schulgarten am Eckenberg-Gymnasium mit Landesschulzentrum für Umwelterziehung in Adelsheim erfolgt bereits seit Jahren eine vielfältige Einbindung des Gartens in Schulalltag und Lehre.

In einem wie oben beschriebenen Schulumfeld können fächerspezifische, aber auch fächerübergreifende zentrale Kompetenzen von BNE und VB vermittelt und eingeübt werden - und das auch mit nur begrenztem Budget. Somit stellen Gärten einen ganzheitlichen Lernraum dar, an dem in besonderem Maße Eigenschaften gefordert sind und gefördert werden, die Menschen zukunftsfähig und die Komplexität der Welt im Kleinen begreifbar machen.

Auf der Bundestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten im September in Cottbus wurde diesem enormen Potenzial von Schulgärten Rechnung getragen und der sogenannte "Cottbuser Appell" verabschiedet, der inzwischen auf Bundes- und Landesebene an alle politischen Entscheidungsträger weitergeleitet wurde.

Nach dem erfolgreichen Durchlauf vor zwei Jahren geben nun das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg den Startschuss für die zweite Runde der Schulgarteninitiative im Land. Die Resonanz der Schulen und der Lehrerinnen und Lehrer ist enorm - das zeigt sich bereits an den Teilnehmerzahlen für die einführenden Informationsveranstaltungen und Lehrerfortbildungen in den einzelnen Regierungsbezirken. Das Land rechnet mit einer deutlich steigenden Teilnahme der Schulen.

Auch die Landesarbeitsgemeinschaft Schulgarten unterstützt Schulgartenaktivitäten und beteiligt sich bei der Planung und Umsetzung der verschiedenen Aktivitäten. Über die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft wurden erneut Anträgen an die Bildungsplankommission als Antwort auf die Veröffentlichung der Anhörungsfassung der neuen Bildungspläne formuliert, Schulgärten noch stärker in den Fokus zu rücken.

Die Schulgartenarbeit am Eckenberg-Gymnasium (EBG) und Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) Adelsheim erlaubt durch eine abwechslungsreiche Gestaltung des Geländes eine vielfältige Einbindung in Schulalltag und Lehre. Die Nutzung des Gartens ist vielfältig. Er stellt einen gern besuchten Aufenthaltsraum während der Pausen und der Freistunden für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer bereit.

Der Schulgarten entstand über Jahre hinweg, angetrieben durch das enorme Engagement von Johann Müller. Dieser heute vielgestaltige Lernort entwickelt sich durch das stetige Einbeziehen von Schulklassen und Lehrerfortbildungen kontinuierlich weiter. Er ist auch für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich.

Die Organisation und Betreuung liegt bei Anette Roth und Christian Puschner, die seit einigen Jahren die Schulgartenarbeit organisieren. Zudem betreuen sie jeweils mit ihrer Schulgarten-AG den Garten. Unterstützung erhalten sie durch den Gartenhelfer Beim.

Die unterrichtliche Einbindung ist im Curriculum der Biologie verankert - vor allem in der Klassenstufe 5/6 zum Thema "Pflanzenfamilien" und im Schulgartenmodul der Stufe 7/8. Zudem übernehmen Klassen, die eine thematische Unterrichtswoche am LSZU durchführen, Tätigkeiten im Garten. Jährlich werden mehrtägige Lehrerfortbildungen rund um den Schulgarten angeboten. Die Nachfrage nach Fortbildungen steigt mit der steigenden Anzahl an Schulgärten und der Übernahme bestehender Gärten durch junge Lehrerinnen und Lehrer.

Darüber hinaus hält der Garten Materialien für die Dekoration bei Fortbildungen und Tagungen vor. Die Schulküche des EBG nutzt frische Kräuter und Beerenobst aus dem Garten, der durch das Angebot im Ferienprogramm der Gemeinde auch für Kinder anderer Schulen zur Verfügung steht.

Das Eckenberg-Gymnasium hat sich bereits bei der ersten Schulgarteninitiative im Schuljahr 2013/14 frühzeitig für eine Teilnahme entschieden. Mit der Bewerbung musste eine ausführliche Dokumentation der Schulgartenarbeit eingereicht werden. Bei einem Kommissionsbesuch im Juni 2014 wurden Garten und Konzeption vorgestellt. Dabei waren auch die Schülerinnen und Schüler der Schulgarten-AG beteiligt. Als Ergebnis wurde die Adelsheimer Schulgartenarbeit als hervorragend beurteilt und mit einem Geldpreis, einer Urkunde und einer Plakette ausgezeichnet. Damit erfolgte die Auszeichnung als Leuchtturmschule für Schulgartenarbeit.