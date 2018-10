Neckar-Odenwald-Kreis. Psychisch kranke Menschen können auch künftig darauf vertrauen, dass im Landkreis angemessene Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen. Sichergestellt wird dies durch die Fortschreibung des Teilhabeplans für Menschen mit chronisch psychischer Erkrankung und wesentlicher seelischer Behinderung. Verabschiedet wurde der Plan vom Kreistagsausschuss für Gesundheit und Soziales in einer Sitzung am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken.

"Leider gibt es immer mehr Menschen, die mit dem Leben nicht mehr klarkommen und psychisch erkranken. Das ist ein Alarmsignal für uns alle. Umso mehr bin ich froh, dass wir uns mit dem überarbeiteten Plan nun auf diese veränderten Gegebenheiten, aber auch neue gesetzliche Rahmenbedingungen einstellen können", sagte Landrat Dr. Achim Brötel bei seiner Begrüßung.

Vorgestellt wurden die Eckpunkte des Plans von Julia Lindenmaier vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), die den Plan zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Gerrit Grünes sowie der Leiterin des Fachbereiches Jugend und Soziales beim Landratsamt, Renate Körber, und der Sozialplanerin Melanie Bauer erarbeitet hatte. Der Plan solle nicht nur eine empirisch fundierte Bestandsaufnahme der Angebote sein, sondern auch eine von allen Beteiligten getragene Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung dieser Angebote.

Untersucht hatte man Angebote für nachhaltig schwer psychisch kranke Menschen, sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen und speziell bei Erkrankten im Seniorenalter. Für jede Gruppe, so Julia Lindenmaier, sei gleich ein ganzes Bündel an Handlungsempfehlungen entwickelt worden, die nun Grundlage künftiger Entscheidungen seien.

"Der Landkreis ist schon sehr gut aufgestellt, dennoch gibt es zum Beispiel bei der räumlichen Verteilung der Angebote ebenso wie bei Angeboten für die immer größerer werdende Gruppe der Demenzpatienten noch Entwicklungsbedarf", bilanzierte Lindenmaier. Auch empfahl sie den Verantwortlichen, weiterhin auf die Sicherstellung einer ausreichenden fachärztlichen Versorgung zu drängen.

Dem Dank des Landrats für die Erstellung des fast 90 Seiten starken Berichts, der auch über die Webseite des Kreises abrufbar sein wird, schlossen sich Kreisräte aller Fraktionen an.

Ein im Rahmen des Referats angesprochener wichtiger Baustein zur Beratung und Begleitung von psychisch Erkrankten ist der Sozialpsychiatrische Dienst, den das Diakonische Werk anbietet. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch den Landkreis, wobei die Kreisförderung durch Mittel des Landes sowie einen Eigenanteil des Diakonischen Werks ergänzt wird. Da die aktuelle Vereinbarung zum Ende des Jahres ausläuft, stimmten die Kreisräte der Verlängerung um weitere zwei Jahre zu.

Ebenso waren sich alle Ausschussmitglieder in zwei weiteren Tagesordnungspunkten einig, den Sport zu fördern. Für den Bau von Sportstätten gibt es aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom Juli dieses Jahres zum letzten Mal eine Förderung. Da die Vereine frühzeitig über diese Entwicklung informiert wurden, nutzten überdurchschnittlich viele die Gelegenheit, um Baumaßnahmen abzuschließen.

"Mit den 2016 veranschlagten 40.000 Euro können eigentlich nicht alle eingereichten Maßnahmen bezuschusst werden. Da in den vergangenen Jahren aber nicht alle Mittel abgerufen wurden, schlagen wir vor, trotzdem alle gemeldeten Maßnahmen zu fördern und zusätzlich 24.961 Euro zur Verfügung zu stellen", so der Landrat.

Da es hiergegen keinen Widerspruch gab, kommen nun 26 Vereine kreisweit in den Genuss der Förderung. In Zukunft werden die Mittel in die Zuschüsse für die Übungsleiter und die Sportkreisgeschäftsstellen fließen.

Je 21.000 Euro erhalten aufgrund des Votums des Ausschusses bis 2019 jährlich die Städte Buchen, Mosbach, Osterburken und Walldürn zur Förderung bewährter Projekte zur Integration junger Migranten.

Mehr als sinnvoll seien auch die jährlich 10.000 Euro für den Betrieb des Odenwald-Hospiz in Walldürn investiert, wie der Landrat zum letzten Beratungspunkt unterstrich und seinen großen Respekt vor der Leistung des Hospiz-Teams und des Vorsitzenden des Fördervereins, Helmut Greulich, bekundete.