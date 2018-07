Von Adrian Brosch

Hardheim. Über mehr als zwei Jahrzehnte war der Erfapark eine nicht nur in Hardheim und seinen Ortsteilen, sondern auch weit über die Grenzen der Erftalgemeinde hinaus sehr angesehene Adresse. Zahlreiche Geschäfte und weitere Einrichtungen waren Anziehungspunkte: Der Erfapark galt als gemütlicher Treffpunkt für Jung und Alt. Wer im dortigen Neukauf-Markt seine Einkäufe verrichtete, eines der seinerzeit mannigfaltig vertretenen Fachgeschäfte aller Art besuchte oder auch eine der attraktiven gastronomischen Möglichkeiten nutzte, der konnte davon ausgehen, immer ein bekanntes Gesicht zu treffen. Derzeit steht die einstige Vorzeige-Immobilie aber am Scheideweg.

Durch zahlreiche Initiativen engagierter Bürger sowie der Gemeindeverwaltung sollte der in den frühen 80er-Jahren erbaute Gebäudekomplex in seiner Bedeutung gestärkt werden. Teilweise geschah dies auch mit einigem Erfolg: Bis weit ins neue Jahrtausend hinein stellte der Erfapark einen dauerhaft gut frequentierten Bestandteil der Hardheimer Einkaufslandschaft dar, ehe der Edeka-Markt im Dezember 2009 infolge der Insolvenz des Betreibers seine Pforten schließen musste.

Doch der Glanz der vergangenen Jahre war damals bereits verblasst. Und auch die bauliche Substanz ließ mehr und mehr Mängel erkennen. Der mit vielen Hoffnungen verknüpfte Eigentümerwechsel von Heberger (Schifferstadt) zu S&K (Frankfurt) Ende 2010 erwies sich im Nachhinein als Rohrkrepierer. Die Frankfurter Immobiliengruppe investierte zwar rund zwei Millionen Euro und sorgte damit für deutliche Verbesserungen auf dem baulichen Sektor.

Doch der Skandal im Zuge der bundesweiten Razzia bei S&K stellte die positiven Aspekte schnell in den Schatten. Die Immobilie Erfapark war plötzlich Teil eines millionenschweren Betrugsfalls - mit ungewissem Ausgang. Ganz aktuell wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Schadenssumme inzwischen auf bis zu 200 Millionen Euro beziffert.

Seit der Razzia bei S&K gab es nur Negativschlagzeilen: Der im Oktober 2011 zur Freude der Bevölkerung eröffnete neue Rewe-Markt schloss nach nur 16 Monaten wieder seine Pforten. Die Geschäftsführer des Haupteigentümers S&K sitzen in Untersuchungshaft. Statt neuer Mieter gibt es nur noch neuen Leerstand.

So ist folglich zu beobachten, dass der einstmals gefeierte Komplex auf tragische Weise mehr und mehr zu einer "Geisterstadt" verkommt. Erst recht, nachdem nun auch noch der Auszug des Schuhgeschäfts Berberich in die früheren Schlecker-Verkaufsräume beschlossene Sache ist. Übrig bleiben nun noch der Uhrmacher-/Optikerbetrieb von Jürgen Barth, die Imbissbude "Euro Kebap" sowie das saisonal betriebene Eiscafé "Royal" und - vor dem Eingang - die Erfapark-Apotheke.

Vor Ort suchte die Rhein-Neckar-Zeitung dieser Tage den Dialog mit den Betreibern der ansässigen Geschäfte. Dabei kamen durchaus interessante Perá †spektiven zum Ausdruck.

Jürgen Barth vom gleichnamigen Uhren-, Schmuck- und Optikergeschäft vertritt die Ansicht, dass man weniger negativ gesonnen sein, sondern viel eher "mit Zuversicht in die Zukunft" blicken müsse und dies durchaus könne, da es sich beim Erfapark um ein modernes Objekt handele: "Ich habe die Vision, dass der Erfapark wieder zu vermarkten ist, wenn man die richtigen Investoren und Konzepte findet", merkt er an und verweist auf die attraktive Lage des Objekts: "Wir hoffen auf den zweiten Frühling!"

Zurückhaltender zeigt sich Apotheker Bernhard Goldstein: Er bezeichnet die aktuelle Lage als "schlecht" und erinnert sich an die "goldenen Zeiten" der 80er- und 90er-Jahre, in denen es stellenweise mehr als 20 Betriebe im Erfapark gegeben habe. "Es fing streng genommen bereits Ende der 90er-Jahre an, dass die Stellung des Erfaparks wackelte", erklärt er. Doch auch Goldstein merkt an, dass nicht aller Tage Abend sei: "Es existiert eine stille Hoffnung", gibt er der RNZ zu verstehen.

Christiane Göth (Schuh-Berberich) umschreibt die Gründe des bevorstehenden Umzugs ihres Ladengeschäfts kurz mit dem Verweis auf "fehlende Ansprechpartner im Erfapark" sowie die "unsicheren Verhältnisse" vor Ort.

Bürgermeister Heribert Fouquet bemerkt, dass man trotz aller unschönen Schlagzeilen seitens der Gemeinde immer noch an "gute Überlebenschancen" des Erfaparks glaube, man aber hierzu kleinere Geschäfte "zu erschwinglichen Konditionen" benötige, was jedoch nicht dem Tätigkeitsfeld des Rathauses obliege. "Seitens der Gemeindeverwaltung haben wir alles getan, um den Erfapark zu stärken", betont Fouquet: Auch die Ausweisung des Objekts als "Sondergebiet zentraler Ortsmittelpunkt" im Regionalplan spräche hier sicherlich Bände. "Wir versuchen, den Erfapark insofern zu stärken, indem wir ihn bei möglichen Ansiedlungen von Gewerbebetrieben in Hardheim stets empfehlen und bewerben", ergänzt das Gemeindeoberhaupt seine Ausführungen, "baulich wurde das Gebäude ja auf Vordermann gebracht!"

Trotz der aktuell schwierigen Situation ist wohl noch nicht aller Tage Abend.