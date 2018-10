Von Alisa Götzinger

Buchen. Ob Schwimmbad, Eisdiele, Urlaub oder Liegestuhl im Garten - es gibt viele Möglichkeiten, die schönste Zeit des Jahres so richtig zu genießen. Grund genug einmal nachzufragen, was die Menschen in Buchen und Umgebung in den kommenden Sommerwochen vorhaben. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat sich deshalb gestern in der Buchener Fußgängerzone umgehört.

> Michael Käfer (Buchen): "Zunächst muss ich noch einige Tage arbeiten. Dann werde ich als Betreuer mit den Ministranten nach Rom fahren, wo in diesem Jahr ein großes internationales Ministrantentreffen stattfindet. Auch ein Wanderurlaub mit Freunden ist noch geplant. Darauf freue ich mich schon sehr. Ansonsten werde ich meine Zeit daheim verbringen und mich mit auf die Geburt unseres Kindes vorbereiten."

> Tanja Insel (Osterburken): "Ich werde meinen Urlaub mit meiner Familie in diesem Jahr an der Ostsee verbringen. Wir sind schon sehr gespannt, da wir zum ersten Mal an die Ostsee fahren. Unsere einzige Sorge ist das Wetter: Hoffentlich bleibt es so schön wie jetzt."

> Ronja Straub (Mudau): "Ich werde dieses Jahr eine Woche nach Rom fahren. Danach ist ein Wanderurlaub mit meinem Freund geplant. Da ich schon seit über einem Monat keine Schule mehr habe, sind die Sommerferien eigentlich gar nichts besonderes mehr. Aber ich genieße die Zeit daheim und natürlich, dass ich nichts mehr lernen muss."

> Eberhard Schäfer (Buchen): "Leider kann ich nicht in diesem Jahr nicht in Urlaub fahren, da eine Familienangehörige nach einem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause kommt. Deshalb werde ich spontan Urlaub auf ,Balkonien' machen. Dort lässt sich der Sommer schließlich auch genießen."

> Anette Brünner (Buchen): "Ab Anfang August sind bei uns drei Wochen Betriebsferien. Am meisten freue ich mich auf unseren Wanderurlaub, den wir dieses Jahr in Südtirol verbringen wollen. Ansonsten genieße ich es sehr, einfach mal richtig Zeit zu haben. Daheim gibt es ja auch einiges das man tun kann. So habe ich vor, viel in unserem Garten zu werkeln und das ein oder andere Buch zu lesen."



> Irina Vogel (Buchen): "Urlaub habe ich in einer Woche. So lange werde ich die Zeit und vor allem das schöne Wetter richtig ausnutzen, um ins Schwimmbad zu gehen. Sodann werde ich meine Verwandten besuchen, die in der Nähe von Ulm wohnen. Ich freue mich schon darauf sie wieder zu sehen."

Fotos: Alisa Götzinger