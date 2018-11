Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust in der Gedenkstätte am Jakob-Mayer-Platz. Bürgermeister Burger mahnte, die Erinnerung wach zu halten. Foto: P. Ambros

Buchen. (pam) Auch in diesem Jahr gedachte die Buchener Bevölkerung im Rahmen einer kleinen abendlichen Zeremonie in der ehemaligen Synagoge am Jakob-Mayer-Platz all jenen jüdischen Mitbürgern aus dem Odenwald, die dem Holocaust des Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Während die jährliche Veranstaltung in der Regel von Professorin und Judaistin Eveline Goodman-Thau getragen wird, diese aufgrund eines Sturzes in diesem Jahr allerdings verhindert war, begleiteten am 11. November Bürgermeister Roland Burger, Landrat Dr. Achim Brötel und Dr. Christian Alexander Bauer als Vertreter der von Goodman-Thau gegründeten Hermann-Cohen-Akademie durch die Gedenkfeier. Diese wurde auch in diesem Jahr gemeinsam von der Stadt Buchen, der Hermann-Cohen-Akademie und der Stiftung "Bücherei des Judentums" initiiert.

Bürgermeister Roland Burger richtete die Grüße von Eveline Goodman-Thau aus, die sich bereits auf dem Weg der Besserung befindet. Am 22. Oktober diesen Jahres habe sich der Tag der Deportation von rund 6 500 badischen, pfälzischen und saarländischen Juden zum 75. Mal gejährt. Zwei Wochen sei im Foyer des Rathauses die Ausstellung "Mannheim - Izieu - Auschwitz" eröffnet worden, die diese Deportation am Beispiel von vier Mannheimer Kindern thematisiere.

"Die Kinder Sami, Max, Fritz und Otto stehen stellvertretend für alle nach Gurs verschleppten Juden, letztlich für alle Juden, die einen völlig sinn- und grundlosen, grausamen Tod sterben mussten", betonte der Bürgermeister.

Am 22. Oktober 1940 seien auch aus 12 Gemeinden des damaligen Landkreises Buchen 115 Mitbürger jüdischen Glaubens verschleppt worden. Menschen seien durch die Gestapo verhaftet und ohne jede Rücksicht auf Alter oder Krankheit in das Sammellager Gurs in den französischen Pyrenäen deportiert worden: 40 Männer, 68 Frauen und sieben Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren, darunter die erst sechs Wochen alte Lot Fleischhacker aus Sennfeld.

Aus Buchen, Bödigheim, Hainstadt und Eberstadt seien 20 Personen verschleppt worden.

Die Verhältnisse in Gurs waren, Reinhard Lochmann hat uns das bei der Ausstellungseröffnung deutlich vor Augen geführt, grauenhaft. Viele starben schon im ersten Winter. Wer 1942 noch lebte, fand meist in Auschwitz den Tod. Die Flucht gelang nur ganz wenigen, unter ihnen Albert Oppenheimer aus Buchen, der später in die USA auswanderte.

Jüdisches Leben sei so in weiten Teilen Europas ausgelöscht worden. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis, auch hier in Buchen. 1933 existierten in Buchen neun jüdische Gewerbebetriebe, 1936 seien 31 jüdische Einwohner gezählt worden. Die jüdische Bevölkerung habe über Jahrhunderte zur wirtschaftlichen und damit auch zur gesellschaftlichen Entwicklung Buchens beigetragen und in selbstverständlicher Nachbarschaft, in jeder Weise verwachsen mit ihren christlichen Mitbürgern, erinnerte der Bürgermeister. Er nannte beispielhaft den in der Bürgerschaft besonders anerkannten Heimat- und Mundartdichter Jakob Mayer, der im Januar vor 150 Jahren geboren wurde, Plötzlich seien sie ausgegrenzt, angefeindet worden, seien sie alle "unwertes Leben" gewesen und letztlich auch ausgelöscht worden.

"Unter den Augen der Bevölkerung, von der die meisten aus Angst, aus Gleichgültigkeit oder weil sie die kranke Nazi-Ideologie teilten, einfach wegschauten", so Roland Burger.

So weit dürfe es nie wieder kommen. "Diese Wunde darf nicht heilen. Die Erinnerung muss wach gehalten werden", bekräftigte er und zitierte Dr. Kurt Maier, einen Überlebenden, der vor drei Wochen hier im Klösterle ein Zeitzeugengespräch geführt hat: "Wir können die Toten nicht zurück holen. Aber wir können dem, was geschah, einen Sinn geben, wenn wir uns einig sind, dass so etwas nie wieder geschehen darf."

Dr. Achim Brötel war nicht nur in seiner Funktion als Landrat, sondern auch als zweiter Vorsitzender der Hermann-Cohen-Akademie vor Ort, um sein Mitgefühl auszudrücken. "Das Gedenken muss gerade auch jetzt Mahnung, Auftrag und Verantwortung sein", betonte Brötel in Hinblick auf aktuelle politische Debatten. "Viele Menschen, auch Angehörige, haben dazu selbst nach dem Krieg noch geschwiegen, sogar bis in unsere Tage hinein", so Brötel. Dennoch dürfe das Schicksal dieser Menschen auf keinen Fall in Vergessenheit geraten.

Für eine musikalisch würdevolle Umrahmung des Abends sorgte das Bläser-Ensemble der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule.

Im Anschluss an die Gedenkfeier lud Dr. Christian Alexander Bauer ins Klösterle zu einem Vortrag ein, der dem Thema "Ethos Europa. 1945-2015 - das neue Europa, 70 Jahre nach der Befreiung" unterlag.

In diesem stellte der als Dozent an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg tätige Philosoph auch aktuelle Bezüge her. So hole uns, gerade in Anbetracht momentaner politischer Debatten, die Vergangenheit "immer wieder ein".