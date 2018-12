Bukarests Oberbürgermeister Sorin Oprescu (M.) war am Wochenende mit einer hochkarätig besetzten Delegation zu Gast in Hardheim, wo sie von Unternehmer Arnold Hollerbach (2. v. l.) und Werner Maier (l.) empfangen wurden.

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Zwar laufen derzeit einige lobenswerte Initiativen, die Region attraktiver zu machen und für die Vorzüge unserer Raumschaft die Werbetrommel zu rühren. Dass jedoch der Oberbürgermeister einer Weltstadt zu Besuch kommt, ist aber trotzdem nach wie vor eine Seltenheit. So geschehen am vergangenen Wochenende in Hardheim, wo Sorin Oprescu, seines Zeichens Oberbürgermeister der rumänischen Hauptstadt Bukarest, auf Einladung der Hollerbach-Gruppe im Erftal weilte.

Der 60-Jährige Oprescu gilt als einer der beliebtesten Politiker des Landes. Er wurde 2008 erstmals zum Oberbürgermeister der Zwei-Millionen-Stadt gewählt. Erst vor wenigen Wochen schenkten ihm die Bürger im ersten Wahlgang das Vertrauen für eine zweite Amtszeit.

Doch was führt solch einen bedeutenden rumänischen Politiker nach Hardheim? "Er wollte unser Unternehmen kennenlernen, da wir bei mehreren Projekten zusammenarbeiten möchten", erklärte Werner Maier von der Hollerbach-Gruppe, der die Delegation begrüßte und begleitete, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Das weltweit tätige Familienunternehmen ist im exklusiven Ladenbau (Firma Universalprojekt) ebenso zu Hause wie im Hochbau (Hollerbach-Bau). Seit einigen Jahren gibt es mit dem Metallbau (Firmen Breitenbach und Schölch) ein drittes Standbein.

Die Hollerbach-Gruppe beschäftigt europaweit mehr als 450 Mitarbeiter und hat in der Region markante bauliche Spuren hinterlassen. Zuletzt wurde zum Beispiel mit der Erweiterung des Hardheimer Krankenhauses ein anspruchsvolles Werk in Rekordzeit verwirklicht.

Da die Unternehmensgruppe auch in Osteuropa schon einige bedeutende Projekte geschultert hat - zum 2009 Beispiel einen riesigen "H&M"-Shop in Moskau - bestehen schon lange gute geschäftliche Beziehungen in verschiedene Länder im Osten Europas, so auch nach Rumänien. Firmengründer Arnold Hollerbach pflegt schon lange entsprechende Kontakte, und auch die neue Geschäftsleitung, Dr. Antonia Hollerbach und Dr. Maximilian Hollerbach, erkennt das Potenzial in diesen boomenden Regionen.

Auch in der rumänischen Hauptstadt Bukarest wird derzeit viel gebaut, und weitere Großprojekte sind bereits in der Planungsphase. Die Hollerbach-Gruppe ist aussichtsreicher Kandidat, als Generalunternehmer den Zuschlag für den Bau einer neuen Mehrzweckhalle zu erhalten. Die Mehrzweckhalle für Sport- und Kulturveranstaltungen soll bis 2014 neben dem neuen Nationalstadion im Sportkomplex Lia Manoliu errichtet werden und bis zu 16 000 Zuschauern Platz bieten. Das Ministerium für Regionalentwicklung und Tourismus will für das gesamte Projekt rund 60 Millionen Euro bereitstellen, wie rumänischen Medienberichten zu entnehmen ist. Wie hoch das finanzielle Volumen für den eigentlichen Bau sein wird, steht in der jetzigen frühen Planungsphase noch nicht fest.

Oberbürgermeister Oprescu und seine hochkarätig besetzte Wirtschaftsdelegation wollten die Hardheimer Unternehmensgruppe kennenlernen und ließen sich verschiedene Großprojekte zeigen, die von Hollerbach gerade verwirklicht werden.

"Die rumänische Delegation zeigte sich sehr angetan von unserem Unternehmen. Die Gäste waren aber auch von unserer Region und der Landschaft begeistert und äußerten sich entsprechend lobend", berichtet Werner Maier.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dabei den Grundstein für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit legen konnten", verdeutlicht Werner Maier. Vielleicht war es ja nicht der letzte Besuch von Oberbürgermeister Oprescu in Hardheim ...