Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeinschaft der Flieger deutscher Streitkräfte, Walter Jaegle, legte am Gedenkstein des am 23. März 1945 abgeschossenen Jagdfliegers Erwin Jäke im Schlempertshof ein Bouquets gelber Rosen nieder. Erwin Jäke wäre am 28. Januar 92 Jahre alt geworden. Unser Bild entstand auf dem Schlempertshof. Foto: W. Böhrer

Höpfingen. (WB) Jagdflieger Unteroffizier Erwin Jäke wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges am 23. März 1945 im Luftkampf über Amorbach abgeschossen und getötet und drei Tage später, am 26. März auf dem Friedhof in Höpfingen mit militärischen Ehren beigesetzt.

Das Grab wurde über Jahrzehnte lang von der Familie Otto Gerig gepflegt. Heute erinnert ein Gedenkstein auf dem Schlempertshof nördlich der Kapelle an den Flieger Erwin Jäke, der am 28. Januar 1923 geboren wurde. In Erinnerung an seinen 92. Geburtstag legte am Samstagnachmittag der stellvertretende Vorsitzende der Gemeinschaft der Flieger deutscher Streitkräfte, Walter Jaegle, im Beisein von MdB Alois Gerig, Bürgermeister Adalbert Hauck, Angehörigen der Familie Otto Gerig und Soldaten der Reservistenkameradschaft Walldürn mit Oberfeldwebel der Reserve, Markus Gessler, einen Kranz am Gedenkstein von Erwin Jäke nieder.

"Für uns ehemaligen Jagdflieger, heute vereint in der Gemeinschaft der Flieger deutscher Streitkräfte, ist es eine kameradschaftliche Pflicht, sich am Gedenkstein von Erwin Jäke anlässlich seines kürzlichen 92. Geburtstags zu versammeln, um uns an ihn zu erinnern und seiner zu gedenken."

Mit diesen Worten begann Jaegle seine Ansprache, um dann seinen großen Respekt und seine Ehrfurcht an den jungen Jagdflieger Erwin Jäke mit der Niederlegung des Bouquets gelber Rosen, der Traditionsfarben der Jagdflieger und des Ehrenbandes der Gemeinschaft der Flieger deutscher Streitkräfte zum Ausdruck zu bringen. Es sei heute in Deutschland bei der Anwendung zeitgeistlicher "political correctness" nicht selbstverständlich, sich an die im Zweiten Weltkrieg gefallener und aus diesem Inferno zurückgekehrter Soldaten zu erinnern und ihrer zu gedenken.

Wie Walter Jaegle weiter darlegte, will die Gemeinschaft der Flieger die Tradition der Fliegergeneration bewahren und sich mit der wechselvollen Geschichte der deutschen Streitkräfte auseinandersetzen. Am heutigen Tag gelte nun ein ganz besonderer Dank der Gemeinschaft und des Fliegerkreises Südwest den Familien Alois und Otto Gerig, die in den vergangenen Jahrzehnten die Grabpflege vom Erwin Jäke übernommen haben, sowie dem Heimatverein, der die Sicherung des Gedenksteines veranlasst hat.

Dank sagte Walter Jaegle auch den Soldaten der Reservistenkameradschaft Walldürn unter Oberfeldwebel der Reserve, Markus Gessler, die mit der Ehrenwache die Verbundenheit zu der Traditionsgemeinschaft bekunden würden.

Bürgermeister Adalbert Hauck dankte in seiner Rede zunächst der Familie Otto Gerig für die Grabpflege von Erwin Jäke, um zu erwähnen, dass man gerade am Beispiel von dem tödlich getroffenen Fliegers Erwin Jäke die Geschichte des Zweiten Weltkrieges aufzuarbeiten. MdB Alois Gerig dankte in seinem Grußwort der Reservistenkameradschaft Walldürn für deren Pflege von Gräbern und Gedenkstätten abgeschossener Jagdflieger.