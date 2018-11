Höpfingen/Waldstetten. (WB) Der SPD-Ortsverein Höpfingen erfreut seit 20 Jahren in der ersten Woche der Sommerferien die Jungen und Mädchen von Höpfingen und Waldstetten im Alter von acht bis zwölf Jahren mit einem Ferienspaß, der sich alljährlich dank seines vielfältigen Programms einer großen Beliebtheit erfreut. Anlässlich dieses Jubiläums bot der Verein von Dienstag, 2. August, bis Freitag, 5. August, attraktive Angebote, zu denen sich stets über 40 Kinder einfanden.

Beim Abschlussabend am Freitag auf dem TSV-Sportgelände zog auch Vorsitzender Roland Stolz ein positives Resümee über diese durchweg gelungene Ferienwoche und ließ in seinem Rückblick nochmals die Aktivitäten der einzelnen Tage Revue passieren. Am Dienstag waren die Jugendlichen Gast auf dem Bauernhof der Familie Hubert und Agnes Sans in Walldürn, erhielten einen detaillierten Einblick in die heimische Landwirtschaft und erfuhren hierbei, wie die Milch in das auf dem Hof stehende Milchhhäusle kommt.

Am Mittwoch ging die Fahrt nach Bad Mergentheim, um den dortigen Wildpark zu besuchen und beim Füttern der Tiere wie Bären, Wölfe, Adler, Eulen, Luchse und Fledermäuse zuzusehen. Natürlich nahmen die Kinder auch die Gelegenheit wahr, zahme Tiere wie Rehe oder Schafe anzufassen und zu streicheln.

Der Donnerstag bescherte den Ferienkindern einen besonderen Höhepunkt: Die Kinder folgten der Einladung des Flugsportclubs Walldürn und durften während ihres Besuchs mit drei Sportflugzeugen eine Runde über Walldürn, die Walldürner Höhe und natürlich über ihre Heimatgemeinde Höpfingen drehen

Am Freitagnachmittag begeisterten die Aktiven des Tennisklubs Martina Link, Rebekka Eiermann, Danni Berberich, Carolin Hauk, Selin Kaiser und Carolin Berres auf den vier Tennisplätzen des Clubs bei mehreren Übungseinheiten die Kinder für den Tennissport.

Erfreut stellte Roland Stolz fest, dass an allen Tagen auch Kinder von Flüchtlingsfamilien und deren Eltern die Angebote des SPD-Ferienspaßes angenommen haben. Abschließend dankte Roland Stolz allen, die zum Gelingen der Aktionen beigetragen haben, voran den jeweiligen Betreuern, dem TSV Höpfingen für die Bereitstellung des Busses und die Nutzung des Sportgeländes sowie den Sponsoren Peter Störzer, Friseursalon Viola Greulich und Getränke Greulich.

Den krönenden Abschluss der Ferienspaß-Woche bildete ab 18 Uhr die Grillfete am Sportplatz des TSV mit einem weiteren Höhepunkt, dem Auftritt von "Zauber-Fritze". Hierbei ließ der Zauberer die Herzen der Kinder höher schlagen. So waren ein um das andere Mal von seinen vielfältigen Zauberkünsten begeistert, wobei er als krönenden Schlusspunkt aus einem Mix von Salz, Zucker, Holzspänen und Salatöl ein kleines rotes Bärchen hervorzauberte. Kurzum: Der 20. Höpfinger Ferienspaß des SPD-Ortsvereins übertraf auch in diesem Jahr die Erwartungen der Kinder.