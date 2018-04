Höpfingen. (rüb) Die Gemeinde will sich zum Dauerthema "Stechert-Ansiedlung" bis Mitte nächster Woche nicht mehr äußern. Dies teilte Bürgermeister Adalbert Hauck gestern auf RNZ-Nachfrage mit. Dennoch könnte eine Lösung näher rücken: Laut Pressesprecher Werner Haala wird die STW GmbH in den nächsten Tagen einen geänderten Bauantrag einreichen, der größere Chancen auf Genehmigung besitzen dürfte.

Das geplantes Bauprojekt sorgt seit Wochen für Schlagzeilen (die RNZ berichtete mehrfach). Die Stechert-Gruppe und ihr Unternehmen STW GmbH forcieren eine schnelle Erweiterung ihres Standortes auf dem Höpfinger Schlempertshof. Mit einem Investitionsvolumen von über zwei Millionen Euro möchte die Unternehmensgruppe mit Sitz in Wilhermsdorf bei Nürnberg dort eine hoch moderne Fertigungsstätte errichten und künftig etwa 50 Arbeitsplätze anbieten. Bislang arbeiten dort rund 30 Personen für die Firma WRK, bei der Stechert Mehrheitsgesellschafter ist.

Der weltweit führende Sportstätten-Bestuhler Stechert drängt auf eine zeitnahe Entscheidung. Zuletzt wurde sogar ein Ultimatum gesetzt: Wenn die Gemeinde nicht bis 1. November grünes Licht für das Bauvorhaben gibt, werde man die Produktion wohl oder übel an den Firmenstammsitz in die Nähe von Nürnberg verlagern müssen und damit rund 30 Arbeitsplätze aus Höpfingen abziehen.

Aus diesem Grund tagte der Höpfinger Gemeinderat am Mittwoch nichtöffentlich. Das Hauptproblem: Die Bearbeitung des Bauantrags könne nicht von heute auf morgen erfolgen, da für ein solches Bauvorhaben im Außenbereich mehrere Behörden gehört werden müssten. Was in der Sitzung besprochen oder beschlossen wurde, wollte der Bürgermeister nicht verraten: Der Gemeinderat habe entschieden, dass man sich in dieser Sache nicht mehr öffentlich äußern werde. Man wolle zunächst abwarten, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen entwickeln. Bis Mitte kommender Woche könne man Näheres sagen.

Gesprächiger ist dagegen weiterhin die Stechert-Gruppe. Von einem ins Gespräch gebrachten Grundstückstausch halten die Chefs wenig: "Das ist zu aufwendig. Denn die neue Fläche müsste erst mühevoll aufgeschüttet werden." Auch ein angebotenes Grundstück im Verbbandsindustriepark komme nicht in Frage: "Dies ergibt für uns keinen Sinn, denn wir brauchen kurze Wege", sagt Werner Haala.

Nach wie vor steht eine Verlagerung nach Trautskirchen im Raum: "Wir müssen dringend unsere Produktionskapazitäten erhöhen. Sonst können wir nicht pünktlich und zuverlässig liefern." Doch vielleicht gibt es doch noch eine Lösung in Höpfingen: Der aktuelle Bauantrag werde zurückgezogen, so Haala, dafür werde ein neuer eingereicht, bei dem der Neubau innerhalb der Baugrenzen vorgesehen sei.