Hardheim/Höpfingen. (rüb) Mitte Januar 2015 schließt in Höpfingen ein Traditionsbetrieb seine Pforten: Nach rund 100 Jahren macht die Metzgerei Böhrer für immer zu. Während mit der Metzgerei Herkert (Altheim/Buchen) für den Stammsitz in Höpfingen bereits ein Nachfolger gefunden wurde, ist die Zukunft der Filiale in Hardheim noch offen. Das Gebäude hat aber bereits einen neuen Besitzer: Otmar Böhrer hat das Wohn- und Geschäftshaus in der Würzburger Straße an Josef Ramsauer verkauft, dem ein Großteil der Wohnungen im benachbarten Einkaufszentrum Erfapark gehört.

Im Jahr 1990 hatte Otmar Böhrer zusammen mit seiner Frau Inge den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Zu der Filiale in Hardheim kam 1995 eine weitere in Walldürn dazu, die 2013 geschlossen wurde.

Nun haben sich Otmar und Inge Böhrer nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, den Betrieb aufzugeben. Der Grund liegt in der fehlenden Nachfolge, denn die Söhne Ralf und Andreas haben mit der 2013 erfolgten Übernahme des renommierten Landgasthofs "Zum Ross" in Schweinberg ein neues berufliches Betätigungsfeld gefunden. Das bisher in einer OHG betriebene Gasthaus wird künftig von den beiden Söhnen als Einzelunternehmen weitergeführt.

Der Großteil der bisher von der Metzgerei Böhrer beschäftigten Mitarbeiter habe inzwischen schon neue Anstellungen gefunden, erklärt Otmar Böhrer. Und auch der Metzgermeister und seine Frau werden sich nach Schließung der Metzgerei nicht in den Ruhestand begeben. Während seine Frau Inge weiter im "Ross" tätig sein wird, sucht Otmar Böhrer noch eine neue berufliche Herausforderung.

Was er auf jeden Fall weiter betreiben wird, ist sein Partyservice. Auch der neue Metzgerei-Betreiber Ralf Herkert wird einen Catering-Dienst im Angebot haben. In die Quere würden sich die beiden Unternehmer aber damit nicht kommen, versichert Otmar Böhrer. Man habe dies alles gemeinsam so besprochen.

Die Einwohner Höpfingens werden also auch nach dem Ende der Metzgerei Böhrer mit frischen Fleisch- und Wurstwaren regionaler Herkunft versorgt. Dafür steht der Name Herkert. Zum 1. Februar wird das 1980 von Willi und Christa Herkert in Altheim gegründete Unternehmen den Böhrer-Stammsitz in Höpfingen übernehmen und dort eine Filiale betreiben. Die Metzgerei Herkert produziert seit 1996 in Buchen und betreibt seit 2009 auch eine Filiale im Rewe-Markt in Walldürn. Im Jahr 2009 erfolgte die Geschäftsübergabe an Ralf Herkert, den Sohn der Firmengründer.

Durch die Übernahme von Böhrer in Höpfingen wird sich die Zahl der Herkert-Standorte aber nicht erhöhen, da zeitgleich die Filiale in Walldürn geschlossen wird. Der Mietvertrag im Rewe in Walldürn ist zum 31. Januar gekündigt worden. Für die dortigen Beschäftigten ist ein reibungsloser Übergang sichergestellt: Sie arbeiten künftig in der neuen Filiale in Höpfingen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen Metzgerei und Partyservice Herkert 22 Mitarbeiter.

An der Böhrer-Filiale in Hardheim hatte Ralf Herkert ebenfalls Interesse gezeigt. Otmar Böhrer hatte das Wohn- und Geschäftshaus aber zwischenzeitlich aber bereits an Josef Ramsauer (Rödermark) verkauft, der in Hardheim bereits als Eigentümer von 18 Wohnungen im Erfapark geschäftlich engagiert ist.

Der neue Eigentümer würde am liebsten wieder eine Metzgerei als Pächter der Gewerbefläche präsentieren. Er befindet sich derzeit auch in entsprechenden Verhandlungen. Falls es hier jedoch zu keiner Einigung kommt, sei als Alternative auch eine Nutzung als Imbiss denkbar. Im Gespräch ist zum Beispiel ein Umzug des Euro-Kebab aus dem Erfapark in die bisherige Metzgerei.

Unternehmer Josef Ramsauer hat seine Aktivitäten in der Erftalgemeinde aber nicht "nur" durch den Erwerb der Immobilie Würzburger Straße 24 ausgeweitet. Vor kurzem hat er außerdem die Ladenfläche der Erfapark-Apotheker von Vorbesitzer Eberhard Flögel (Wertheim) übernommen. Die Erfapark-Apotheke wird in bewährter Weise von Apotheker Bernhard Goldstein geführt. Sein langfristiger Pachtvertrag läuft unabhängig vom Eigentümerwechsel weiter.

Über das Einkaufszentrum gibt es ansonsten eineinhalb Jahre nach der Schließung des Rewe-Marktes und ein Jahr nach der Insolvenz des Eigentümers S&K nichts Neues zu vermelden. Im Hintergrund laufen die Bemühungen, den Erfapark wieder mit Leben zu erfüllen, jedoch unverändert weiter. Für Hardheim wäre es wünschenswert, wenn es hier bald Spruchreifes zu vermelden gäbe.