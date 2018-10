Anton Fach überreichte namens des Fördervereins für die Missionsarbeit die Spenden aus dem Erlös des ''Hungermarsches'' in Höhe von 9700 Euro an die jeweiligen Projektleiter. Foto: W. Böhrer

Höpfingen. (WB) "Wandern für die Andern!" Unter diesem Motto führten die Pfarrgemeinden Höpfingen und Waldstetten sowie der Förderverein für Missionsarbeit Walldürn im Mai die Aktion "Hungermarsch" der drei Verbandsgemeinden Walldürn-Höpfingen-Hardheim durch, um mit dem Erlös Hilfsprojekte in Bangladesch, Uganda und Tansania zu unterstützen. Am Dienstag nahmen die Ansprechpartner mit ihren Teams für die verschiedenen Projekte des "Hungermarsches" am Gottesdienst teil, zelebriert von Pfarrer Thomas Barungi in der Höpfinger Pfarrkirche. Im Anschluss informierte Anton Fach (Walldürn), Dreh- und Angelpunkt des Fördervereins für die Missionsarbeit, die Gottesdienstbesucher über den Gesamterlös der in Höpfingen durchgeführten Aktion und überreichte den Projektleitern den jeweiligen Spendenbetrag, der sich insgesamt auf 9700 Euro belief.

Zunächst bedankte sich Anton Fach bei Pfarrer Burundi nicht nur für die Übernahme der Schirmherrschaft in diesem Jahr, sondern auch für die vielfältigen segensreichen Projekten in den letzten Jahren in seiner Heimat Uganda in den Bereichen der Schul- und Kinderschulprojekten, wobei er von Emma Kuhn (Höpfingen) vielfältig unterstützt wird. Es war Anton Fach eine Herzensangelegenheit, Pfarrer Barungi einen Scheck von 2500 Euro für seine zahlreichen Ausbildungsgruppen auszuhändigen, wohlwissend, dass er selbstredend noch viel mehr bräuchte.

Auch für das Hilfsprojekt "Bangladesch", Ansprechpartnerin dafür ist Marie Luise Außem und ihr Team um Pfarrgemeinderatsvorsitzender Winfried Schäfer (Waldstetten), überreichte Anton Fach 2500 Euro, verbunden mit dem Dank für das breit gelagerte Engagement für sehr arme Familien in diesem Land.

Der Restbetrag von 4.500 werde für die Errichtungen eines Kindergartens in Kwamndolwa verwendet, wo in den vergangenen 30 Jahren von den dortigen Schwestern lohnenswerte Aktivitäten erfolgreich entwickelt und ständig ausgebaut wurden und noch werden, wie Anton Fach erläuterte, der als überzeugter, langjähriger Protagonist einer friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen gilt.

Wiederholt wies Anton Fach darauf hin, dass die Spendenaktion für den diesjährigen "Hungermarsch" noch bis Ende des Jahres läuft, deswegen können noch bis Jahresende Beiträge auf das Sonderkonto des "Förderverein Missionsarbeit" eingezahlt werden, so bei der Volksbank Franken, IBAN: DE71.6746.1424.0000.1785 00; BIC: GENODE61BUC und bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN: DE57.6745.0048.1001.0706 95; BIC: SOLADES1MOS.

Der "Hungermarsch" 2015 findet im Jahre 2015 am Sonntag, 27. September, in Walldürn statt, wie Anton Fach informierte.

Pfarrer Thomas Barungi war es ein besonders Anliegen, darauf hinzuweisen, dass er für seine Schul- und Kindergartenprojekte noch dringend gebrauchte Musikinstrumente suche und darüber hinaus auch noch Werkzeug aller Art für Jugendliche und Kinder benötige. Diese Artikel können bis Ende August bei Emma Kuhn in der Firma Kuhn GmbH Technische Anlagen, im Mantelsgraben, in einem bereit gestellten Container abgegeben werden.