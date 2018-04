Höpfingen/Waldstetten. (HF) Die Erhaltung und Weiterentwicklung von kommunalen Einrichtungen ist eines der Ziele der Freien Wähler. Um die Gemeinde dabei zu unterstützen, haben die Freien Wähler am Schulsportgelände "Hand angelegt" und Pflegemaßnahmen durchgeführt.

Mit dem Schulsportgelände im direkten Umfeld der Schule und zentral im Ortsbereich gelegen, verfügt die Gemeinde Höpfingen sowohl für den Schulunterricht wie für die Nutzung durch die Vereine über eine beinahe ideale Einrichtung. Allerdings gingen auch dort die Jahre nicht spurlos vorüber, so dass in manchen Bereichen der mit Hartgummi befestigten Flächen größere Risse vorhanden sind.

Hecken und Bäume führten zu Behinderungen an der Laufbahn und zu ständigen Beschattungen verbunden mit einem Vermoosen und Vernässen der Flächen. Und herunterfallende Früchte waren den Sporttreibenden schon länger "ein Dorn im Auge", da insbesondere die Laufbahn verschmutzte und wegen Rutschgefahr nur eingeschränkt genutzt werden konnte.

In Absprache mit der Gemeinde und dem Verantwortlichen des TSV haben die Freien Wähler in Arbeitseinsätzen den zum Teil massiven Bewuchs an etlichen Stellen zurückgenommen und das Gelände in einer Art Frühjahrsputz ein Stück weit hergerichtet. Ferner war der ehrenamtliche Einsatz der Freien Wähler mit Martin Berberich, Herbert Frisch, Lars Schottenberger und Johann Wellie, die vom TSV Leichtathletik-Leiter Winfried Kopanitsak unterstützt wurden, auch Anlass, weitere Pflegemaßnahmen durch die Gemeinde durchzuführen. Durch die Einsätze wird die Sportanlage durch natürliche Weise in ihrer Substanz geschützt und für die Schule und Sporttreibenden wieder etwas attraktiver.