Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Mosbacher RNZ-Leser kennen seine Bilder: ein bunt blühender Kornfeldrand, das vom Herbstnebel verschleierte Neckartal, sein von erstem Schnee gezuckertes Dorf Lohrbach. Heinz Staab zieht es seit mehr als vier Jahrzehnten mit der Kamera nach draußen. Landschaften haben es ihm besonders angetan und die Stunden an den Rändern des Tages. "Es ist schon seit langem mein Wunsch, besondere Stimmungsbilder zu einem Kalender zusammenzufassen", sagte der Hobbyfotograf vor der Kulisse des Lohrbacher Wasserschlosses.

Sein Wunsch wurde nun Wirklichkeit. Zusammen mit "Rhein-Neckar-Druck" in Buchen (früher Druckerei Odenwälder), einer Zweigniederlassung der Rhein-Neckar-Zeitung, und mit Unterstützung von Staabs Tochter Miriam wurde der Kalender "Zwischen Himmel und Erde" gestaltet. "Es ist ein individueller Kalender geworden", betrachtet Dieter Schirmer, Bereichsleiter bei Rhein-Neckar-Druck, das Ergebnis als Gemeinschaftswerk. Mit buchstäblich individueller Handschrift, denn das ist die von Linkshänderin Miriam Staab. Bei der Auswahl der Fotos haben Staab und Schirmer zusammen über den Bildern "gebrütet" - nachdem der Fotograf "aus Hunderten" eine Vorauswahl getroffen hatte.

Von den Vordrucken sei er begeistert gewesen, wegen der farblichen Brillanz, sieht der kürzlich 65 Jahre alt gewordene Motivjäger seine Werke ideal zu Papier gebracht. Das Stimmungsvolle seiner Bilder - oft haben sie etwas Verklärtes - wird unterstrichen von besinnlichen, kurzen Texten, die jedem Monatsblatt zugeordnet sind. Wer sich gut in den heimischen Gefilden auskennt, wird die Orte wiedererkennen, an denen Heinz Staab auf den Auslöser gedrückt hat. Aber der Aspekt der Heimatbezogenheit stand beim Kalendermachen nicht im Vordergrund. "Wir wollten in erster Linie für jeden Monat eine schöne Stimmung vermitteln", sagen die beiden.

Während viele der Aufnahmen Landschaften des (Kleinen) Odenwalds und entlang des Neckars und insbesondere den Himmel darüber einfangen, geht Staab mit der Kamera auch gern nah ran, wie zwei seiner Lieblingsbilder dieses Kalenders im Januar und im August beweisen. Mit dem richtigen Blick heißt es dann, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken - und dabei technisch und bildgestalterisch möglichst alles richtig zu machen. Die Schule, in der Staab das gelernt hat, sei ein Fotoclub in Rüdesheim gewesen, dem langjährigen Arbeits- und Wohnort des heutigen Lohrbachers. "Davor hatte ich keine Ahnung von Fotografie", gibt er freimütig zu.

Heinz Staab will sich auch weiterhin nicht abhalten lassen, das besondere Licht der Frühe und des Abends zu treffen. Will die Schönheit von Flora und Fauna "zwischen Himmel und Erde" mit der Linse einfangen. Das nächste Druckwerk ist schon in Planung, wiederum mit Rhein-Neckar-Druck. Ein Geburtstagskalender mit Stillleben und Blumen soll es dieses Mal werden.

Info: Der Kalender "Zwischen Himmel und Erde" mit zwölf Impressionen aus dem Rhein-Neckar-Raum ist zum Preis von 12,80 Euro in allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung und einigen ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich.