Rosenberg-Hirschlanden. (F) Hirschlanden soll nach dem Willen der Ortschaftsverwaltung zum "Generationendorf" werden. Dabei setzt man sich ehrgeizige Ziele, die Ortsvorsteher Martin Herrmann und Dekan Rüdiger Krauth in einer Bürgerversammlung erläuterten. Wie sie betonten, habe man mit der Schaffung bedarfsgerechter Strukturen für alle Generationen die reelle Chance, den Herausforderungen des demografischen Wandels mit den Problemfeldern "Landflucht der Jugend" und "Pflegenotstand" auf örtlicher Ebene erfolgreich zu begegnen. Dieses Ziel wolle man vehement verfolgen.

Die bereits in einer Ortschaftsratssitzung im Dezember 2012 dargelegten Vorstellungen wurden inzwischen konkretisiert. In einer Bürgerversammlung informierten Ortsvorsteher Herrmann und Dekan Krauth nun zahlreiche Bürger über die Pläne.

Demnach benötige man Strukturen, die den Bedürfnissen älterer Menschen besser gerecht würden. Dies sei in Anbetracht der demografischen Entwicklung eine zentrale Aufgabe der dörflichen Gemeinschaft. Ziel sollte es sein, ein Verbleiben in der gewohnten Umgebung bis zum Lebensende zu ermöglichen.

Mit der Versammlung soll der Startschuss für sie Zusammenführung der Projekte "Kinderfreundliches Dorf" und "Altenfreundliches Dorf" zum übergreifenden Gesamtkonzept "Generationendorf Hirschlanden" erfolgen. Es gehe, wie Herrmann betonte, darum, dass das Baulanddorf für Kinder, Eltern und Großeltern gleichermaßen attraktiv sei.

Angestrebt werde daher die Verbesserung der Infrastruktur für Familien und für Senioren.Als Beispiele nannte Herrmann den Erhalt des Kindergartens und das Vorhalten von Freizeitangeboten ebenso wie die Schaffung von Unterstützungs- und Betreuungsangebote und Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen wie Einkaufsservice, Fahrdienst, Hilfe bei der Organisation von Pflege zu Hause, Altentreff oder zentraler Mittagstisch.

Mittel- und langfristig sei die Schaffung einer Einrichtung zur Tagespflege ein zentrales Ziel. Man möchte nicht im Hauruck-Verfahren vorgehen, sondern "scheibchenweise" erarbeiten, welche Dienste im Orte Sinn machten.

Dekan Rüdiger Krauth sagte, dass sich die kirchliche Seite als gleichberechtigter Partner in das Projekt einbringe, um dazu beizutragen, das Ziel "Mehrgenerationendorf" zu erreichen. Man hoffe, dass die Diakonie das Projekt mit trage und finanzielle Unterstützung gewähre. Einem entsprechenden Antrag müsse man aber ein "Profil" geben.

Es gelte, viele kleine Bausteine zusammenzusetzen, stellte Dekan Krauth fest und zeigte sich davon überzeugt, dass das ehrgeizige Vorhaben gelingen kann, denn in Hirschlanden sei viel Potenzial vorhanden. Er regte die Gründung eines Ausschusses an, dem Vertreter des Ortschaftsrates, der Kirche und Vereine angehören sollen. Wichtig sei vor allem, dass die Bevölkerung das Projekt mittrage, betonte der Dekan. Er sprach von einer zentrale Aufgabe der dörflichen Gemeinschaft für die nächsten Jahre.

In der Bürgerversammlung wurde festgelegt, ein Gremium zu bilden, das die organisatorische Arbeit leistet und Ideen einbringt. Bis Oktober soll ein Informationsblatt für eine Bürgerbefragung vorbereitet werden, in der der Bedarf der Bevölkerung an Hilfestellungen ermittelt werden soll. Der Auswertung der Befragung soll die Erarbeitung eines Maßnahmenplanes folgen, ehe Fördermittel beantragt werden können. Für das kommende Jahr ist die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle mit festen Bürozeiten vorgesehen.

Abschließend blickten einige Besucher durchaus skeptisch, und auch Ortsvorsteher Herrmann merkte an: "Wir können scheitern - aber: Wenn wir es nicht versuchen, dann haben wir schon verloren." Zweifellos erfordere das große Projekt viel Engagement und Tatkraft. Die Dorfgemeinschaft habe in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Außergewöhnliches schaffen könne.

Dies könne erneut gelingen, wenn man zusammenstehe. Das Projekt "Generationendorf" gibt, wie betont wurde, dem Ort die reelle Chance, den Herausforderungen des demografischen Wandels mit den Problemfeldern "Landflucht der Jugend" und "Pflegenotstand" auf dörflicher Ebene erfolgreich zu begegnen. Hirschlanden wolle zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern gehören.