Hardheim. (adb) Mit einer im wahrsten Sinne des Wortes "himmlischen Reminiszenz" begeisterten am Dienstag die sechs Damen der Königsberger Formation "Legende" ihr Publikum im Hardheimer Pfarrheim. Zum rund zweistündigen Programm des Benefizkonzerts der Extraklasse gehörten sowohl geistliche Lieder als auch Volksweisen und Chansons.

Einleitende Worte für den Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" sprach Fritz-Peter Schwarz, der sich auf den Charakter des Benefizkonzerts berief: "Ein Gutes, das geschieht, setzt das Nächste in Bewegung", sagte er und ließ das Wirken der Kreisgruppe der Ostpreußen, Westpreußen und Pommern nicht unerwähnt: Eine durch den Verband organisierte Reise nach Kaliningrad machte Schwarz mit der "Legende" bekannt - und nachdem Klaus-Dieter Brunotte die Gruppe nach Bad Mergentheim holte, entschloss sich Fritz-Peter Schwarz, ein Konzert in Hardheim zu ermöglichen.

Nach einem Intro am Klavier beschritten die sechs apart gekleideten Damen die Bühne und leiteten unter reichem Beifall den Abend mit dem in A-cappella-Manier vorgetragenen Lied "Freue dich, Mutter Gottes" nach Sergei Rachmaninow ein. "Kommt, um Josef zu trösten" hieß der nächste - höchst gediegene - Beitrag, ehe eine Bearbeitung von "Schlafe, Jesus" mit Teelichtern den betont sakralen Anstrich des ersten Programmparts unterstrich.

Bei "Jesus Christlein hatte einen Garten" nach Pjotr Tschaikowsky schwebten die Stimmen leichtfüßig wie ein durch den Blumengarten wehender Frühlingswind über das sanfte Arrangement und sorgten für eine ganz besondere Stimmung. Das getragen vertonte Credo "Lobet den Herrn seinen Namen" zeigte die erfrischende Reinheit der hellen Stimmen auf und gewährte dem Publikum wie die formidabel präsentierte Ode "Christus ist auferstanden" ein paar Augenblicke zum Träumen.

Schwungvolle Akkorde und mehrstimmiger Gesang veredelten die Hymne "Gelobt sei Vater und der Heilige Geist", ehe es nach dem weltbekannten "Ave Maria" von Johann Sebastian Bach etwas flotter wurde: Mozart’sche Lebensfreude pur lieferte das "Halleluja", das zugleich einen Vorgeschmack auf den zweiten Teil gewährte.

Gestaltete sich der erste Abschnitt sakral-schwermütig, legte die "Legende" nach einer Pause eine ungleich flottere musikalische "Punktlandung" hin. Damit einher ging ein Wechsel der Outfits, die nun in sommerlichem Blau schimmerten. Ein Glanzpunkt des Abends war sogleich die russische Volksweise "Die Nacht ist hell" - zeigte sie doch, wie die vielzitierte "russische Seele" in Wahrheit ist: Leidenschaftlich und feurig, aber bisweilen auch nachdenklich und verletzlich.

Mindestens so galant mutete das fürstliche Andante "Lauter als die Lerche" an, ehe die "Unbekannte" nach Juri Falik mit galanten Tanzschritten unterlegt wurde, also auch etwas für die Augen bot. Voller Wehmut wurde das alte Kosakenlied "Es ist noch nicht der Abend" angespielt, ehe bei dem auch in Deutschland recht bekannten Traditional "Schwarze Augen" kunstvolle Solopassagen in eine donnernde Klavierbegleitung überging: Das war Romantik in Bestform!

"Die Fontane von Bachtschissarai" aus dem musikalischen Nachlass von Alexander Wlasow konnte sich das Publikum bildlich vorstellen: Friedlich, leicht und mit Anleihen bei den Mussorsky-Kompositionen der "Bilder einer Ausstellung" träumte man dem nahenden Abend entgegen.

Mit "Travuschka - Muravuschka" erfreute ein weiteres Lied aus dem russischen Volksgut auf beschwingte Art, ehe das letzte "offizielle" Stück das aussprach, was viele Menschen zur Zeit denken und spüren: "Der Frühling kommt."

Standing Ovations sorgten für gleich drei Zugaben. Sang das Publikum die ostpreußische Weise "Ännchen von Tharau" inbrünstig mit, riss es die Hardheimer bei "Those Were The Days, My Friend" und "Mein kleiner grüner Kaktus" förmlich von den Stühlen.

Abschließend dankte Bernhard Berberich als Vorsitzender des Vereins "Dienst am Nächsten e.V.", dessen Hospizgruppe ebenso wie der Krankenhaus-Förderverein von dem Konzert profitiert, im Namen aller für den facettenreichen Liederabend. Dessen einziger Wermutstropfen war, dass man die meist in russischer Sprache gehaltenen Texte nicht verstand - aber das schlug nicht wirklich zu Buche: Musik kennt schließlich keine Grenzen.