Von Tanja Radan

Hettingen. "Wir kämpfen um den Erhalt unserer Hauptschule. Man kann die Hauptschule abschaffen, aber nicht die Kinder, für die diese Schule die richtige Schule ist." - Schulleiter Raimund Balle sorgt sich um die Zukunft der Hettinger Hauptschule.

Wenn Ende März nicht mindestens 16 Kinder für die fünfte Klasse angemeldet werden, wird die Hettinger Hauptschule auslaufen. Die Grundschule wäre von der Entwicklung nicht betroffen.

Bei etlichen Eltern steht die Hauptschule als Schulform nicht mehr hoch im Kurs. Seit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung sinkt die Zahl der Schüler, die an Hauptschulen angemeldet werden.

"Eltern sollen die Wahlfreiheit haben, aber Kinder, die eine Hauptschulempfehlung haben, sind an der Hauptschule auch gut aufgehoben", sagt Schulleiter Balle. Er steht fest hinter dem Konzept Hauptschule: "Kinder, die auf der Hauptschule gute Noten bekommen und Erfolg haben, kommen im Leben besser voran als Schüler, die zum Beispiel auf die Realschule gehen und dort weniger erfolgreich sind."

Nach dem Hauptschulabschluss stehen den Jugendlichen alle Wege offen: Sie können in eine Berufsausbildung starten oder die Mittlere Reife machen. Es gibt keinen "Abschluss ohne Anschluss", davon ist Raimund Balle überzeugt.

An der Baulandschule wird nach dem Bildungsplan der Werkrealschule unterrichtet: Das bedeutet, dass nach neun Jahren der Hauptschulabschluss erreicht wird. Für den Werkrealschulabschluss muss dann das zehnte Schuljahr in einer anderen Schule absolviert werden.

An der Baulandschule werden die Schüler intensiv auf das Berufsleben vorbereitet: Die Schüler machen Praktika, es gibt Berufsberatungen, und mit der Buchener Firma Zerspanungswerkzeuge Wolfdieter Hieke besteht eine intensive Bildungspartnerschaft. Die Baulandschule strebt auch eine Bildungspartnerschaft im sozialen Bereich an. Aber zunächst müsse man sehen, wie es mit der Hauptschule weitergehe, so Balle.

"Die Betriebe sind mit unseren Schülern sehr zufrieden", berichtet der Schulleiter. Er fügt hinzu: "Betriebe brauchen zuverlässige und verantwortungsbewusste Azubis, und wer an der Baulandschule den Hauptschulabschluss gemacht hat, bringt diese Qualitäten mit."

Das liegt unter anderem auch daran, dass an der Baulandschule neben dem Unterricht auch das soziale Miteinander hoch im Kurs steht.

Die Baulandschule ist eine kleine und übersichtliche Schule: Aktuell gibt es 85 Grundschüler und 46 Hauptschüler. "Jeder Lehrer kennt jeden Schüler, und auch die Schüler untereinander pflegen einen regen Austausch. So entstehen Freundschaften über Jahrgangsgrenzen hinweg", sagt Raimund Balle.

Die Baulandschule sei zudem für ihre intensive Förderung der Schüler bekannt. Kleine Klassen - teilweise gibt es in einer Hauptschulklasse nur elf Schüler - ermöglichen den Lehrern, angemessen auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. "Das kann man fast schon als Privatunterricht bezeichnen", sagt Schulleiter Balle.

Das Kollegium ist zudem mit der Beschulung von Kindern mit körperlicher Behinderung sowie der Unterrichtung von Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwäche vertraut.

Auch für Eltern, die sich mit der Frage beschäftigen, ob sich ihr Kind an einer Ganztagsschule wohlfühlen wird, sei die Baulandschule eine interessante Alternative: Sie ist unter den Buchener Schulen die einzige Halbtagshauptschule. Der Unterricht geht von 8 bis 13.10 Uhr. In den ersten Jahren gibt es gar keinen Nachmittagsunterricht, und in den höheren Klassen nur ein Mal pro Woche.

"Nach dem Unterricht und den Hausaufgaben haben die Schüler somit Zeit, sich mit Freunden zu treffen, Sport zu machen, in Vereinen aktiv zu sein oder anderen Hobbys nachzugehen", sagt Balle. Er ergänzt: "Es gibt Kinder, die nachmittags ihre freie Zeit brauchen und in einer Ganztagsschule überfordert wären."

Der Schulleiter weist zudem auf die Strukturen im ländlichen Raum hin, die sich von den Strukturen in Städten unterscheiden: "Im ländlichen Raum haben viele Familien Verwandte oder Großeltern in der Nähe, die nachmittags für die Kinder da sind." Es seien nicht alle Familien auf eine Ganztagsbetreuung angewiesen. Am 25. und 26. März können Eltern ihre Kinder für die fünfte Klasse anmelden. Raimund Balle hofft, dass es weitergeht: "Das Kollegium und ich hoffen sehr, dass die Hettinger Hauptschule weiterhin bestehen wird. Vielen Eltern ist gar nicht bewusst, dass ihren Kindern nach dem Hauptschulabschluss alle Wege offenstehen."

Info: Die Anmeldung an der Baulandschule ist am Mittwoch, 25. März, von 8 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag, 26. März, von 8 bis 11.30 Uhr. Fragen beantwortet die Schulleitung unter der Telefonnummer 06281/8080.