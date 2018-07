Buchen. (adb) Wer gern die Radioprogramme von SWR 4 Baden-Württemberg verfolgt und sich bei Günter Wewels gemütlicher Fernseh-Reise "Kein schöner Land" wie zu Hause fühlt, der kam am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags in der Buchener Stadthalle voll auf seine Kosten: Der "Weihnachtszauber mit Herz", welcher sich einem sehr regen Besuch erfreute, bot den Freunden bodenständiger volkstümlicher Unterhaltung die Gelegenheit, ihre Lieblingskünstler live zu erleben - und als besonderes "Zuckerstückchen" fand im Vorfeld der Veranstaltung ein Fantreffen unter dem Leitsatz "Meet & Greet" statt.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hatte hierfür Eintrittskarten verlost. Gewonnen haben Marliese Letzgus (Osterburken), Rosi Weidmann (Rosenberg) und Bruno Häfner (Unterneudorf), welche alle anwesend sein konnten und sichtlich Spaß daran hatten, mit den Stars privat einige Worte wechseln zu können. Das Konzert beinhaltete von der ersten Note an das, was Fans gern als ihr Argument für die Liebe zum deutschen Schlager anführen: Herz und Gefühl sowie gute Laune beherrschten die Atmosphäre. Das siebenköpfige Ensemble der "Alpenoberkrainer" aus Slowenien,das seit mehr als fünf Jahrzehnten besteht, eröffnete mit "Instrumental-Power" und temperamentvollen Darbietungen den Abend. Das herzliche Gute-Laune-Team rund um den sympathischen Frontmann Janez Per, der humorvoll immer wieder zum begeisterten Publikum sprach, sorgte für alpenländischen Frohsinn.

Dann betrat das jeweils zur Hälfte aus Südtirol und Oberbayern stammende Duo "Belsy & Florian" die Bühne. Mit volkstümlich angehauchten Schlagern wie "Wo die Liebe hinfällt, kann man nicht entscheiden", brachten sie den Zuhörern die Schönheit der "Dolomitensterne" näher.

Selbstverständlich durfte auch der Siegertitel des "Grand Prix der Volksmusik 2010" nicht fehlen: Das Bekenntnis "I hob di so gern" erfreute das Publikum in besonderem Maße.

Nach diesen eher gedeckten Klängen ging es "mit Zunder" weiter, denn im Anschluss begeisterte der Schwarzwälder Reiner Kirsten, der seit gut 20 Jahren mit Erfolg die deutschsprachige Musiklandschaft durch gefühlvolle wie flotte Werke bereichert, sein Publikum. Mit erfrischender und heiterer Performance bewies er seine Fähigkeiten. Seine Klassiker "Mein kleines Paradies" und "Träumer wie du" durften genauso wenig fehlen wie ein Duett mit Liane: Auf äußerst charmante Weise wurde der alte Filmschlager "Vom Stadtpark die Laternen" dargeboten.

Sängerin Liane aus Walldürn hatte ihr Publikum fest im Griff und brillierte mit einer authentischen, sehr sympathische Bühnenpräsenz. Mit einer charismatischen Moderation, kleinen Anekdoten aus dem Leben und vor allem mit hochwertig arrangierten Schlagern wie "Ich lass' nur noch Sonne in mein Herz" oder "Champagner auf meiner Seele" verzückte sie in diesem "Heimspiel" ihr treues Publikum.

Dass sie im Kontrast zu ihren sehr lebhaften Werken jedoch gleichsam die leiseren Töne perfekt beherrscht, kam eindrucksvoll mit der Ballade über "Licht und Schatten" zum Ausdruck. Für Gänsehaut-Gefühl sorgte Liane, als sie ein Lieblingslied aus ihrer Kindheit - "Flieg' nicht so hoch, mein kleiner Freund" - interpretierte.

Zum Abschluss der ersten Hälfte des Programms konnte das Publikum eine gelungene Gemeinschaftsarbeit aller am "Weihnachtszauber mit Herz" beteiligten Interpreten und Gruppen genießen: Ein "Heimatlieder-Medley" fasste Lieder aus den n Heimatregionen der Musiker zusammen, wobei hier besonders die dynamische Ode an die "Schwarzwald-Marie" von Reiner Kirsten das Bedürfnis auslöste, mitzuschunkeln. Der zweite Teil stand ganz unter dem Motto des "Fests der Liebe" und präsentierte einen Mix aus weihnachtlichen Beiträgen.

Dem mehr als zweistündigen Konzert schlossen sich ausführliche Autogrammstunden an. Jeder Künstler leistete auf seine ganz eigene - und sehr leicht zugängliche - Art einen großartigen Beitrag zu einem Abend voller Gemütlichkeit, der einen angenehm schwungvollen Ausklang der Weihnachtsfeiertage bot.