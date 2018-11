Hardheim. (rüb) Nach knapp zwei Jahren als Geschäftsführer der HTP Automotive Gruppe verlässt der Sprecher der Geschäftsführung, Helmut Hinkel, die Unternehmensgruppe. Entsprechende Informationen der RNZ bestätigte Pressesprecher Max-Valentin Löbig. Hinkel ist gleichzeitig Geschäftsführer von Geiger Automotive im bayerischen Murnau und der Hardheimer Reum GmbH. Helmut Hinkel habe das Unternehmen darüber informiert, dass er Reum zum 31. August verlassen und eine neue Aufgabe übernehmen möchte. "Herr Hinkel hat wesentlich zur positiven Neuaufstellung und Zukunftssicherung der Unternehmen der HTP-Kunststoffgruppe beigetragen. Wir bedauern deshalb seinen Entschluss sehr und wünschen ihm für seine neuen Aufgaben alles Gute", heißt es in der Pressemitteilung. Die Aufgaben des 51-jährigen Diplom-Wirtschaftsingenieurs soll Geschäftsführer Marc Hundsdorf mitübernehmen.

Erst im April hatte die RNZ darüber berichtet, dass HTP über einen Verkauf des Automobilzulieferers Reum nachdenkt. Wie zu hören ist, sollen sich in Hardheim bereits Interessenten umgesehen haben - zuletzt angeblich eine chinesische Delegation -, aber dies konnte der Pressesprecher nicht bestätigen: "Es gibt derzeit keine Verkaufsaktivitäten für Reum." Aus der Insolvenz heraus hat das traditionsreiche Unternehmen in den zurückliegenden beiden Jahren eine eindrucksvolle positive Entwicklung genommen. - Die Schwesterfirma Geiger steht dagegen unmittelbar vor dem Verkauf: "Wir sind bei dem Verkauf von Geiger auf einem guten Weg. Die bisherigen Verkaufsgespräche verliefen sehr aussichtsreich. Wir sind zuversichtlich, in naher Zukunft zu einem Abschluss der Transaktion zu kommen."