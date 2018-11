Kabarettist Rolf Miller zog am Sonntag bei seinem Heimspiel in Buchen alle Register. Foto: K. Narloch

Buchen. (kn) Seine Stärke liegt nicht darin was er sagt, sondern was er nicht sagt. Gesagt hat er bei seinem Auftritt am Sonntagabend in der restlos ausverkauften Stadthalle in Buchen dennoch eine ganze Menge, garantiert alles "Tatsachen" wie sich sein gleichnamiges, aktuelles Bühnenprogramm nennt. Rolf Miller, gebürtiger Walldürner hatte bei seinem Auftritt in Buchen ein echtes Heimspiel, zumindest was seine kabarettistische Laufbahn anbelangt.

Zu Zeiten, als der fußballbegeisterte Wahlberliner noch dem runden Leder nachjagte, waren seine Heimspiele auf dem legendären Waldsportplatz bei der Fortuna Walldürn auch schon etwas ganz Besonderes, und Trophäen hat er schon zu dieser Zeit gesammelt, wie zum Beispiel als D-Jugend-Torschützenkönig. Seine heutigen Auszeichnungen lesen sich da natürlich schon ganz anders, und die Auszeichnung mit dem Deutschen Kabarettpreis des Nürnberger Burgtheaters für sein aktuelles Bühnenprogramm "Tatsachen" kommt nicht von ungefähr.

Ein Stuhl und eine Flasche Wasser genügen Rolf Miller als Requisiten für seinen Bühnenauftritt. Kaum Platz genommen, legt er auch schon los in seiner Odenwälder Mundart, erzählt von Jürgen und Achim, die beide längst zu Kultfiguren geworden sind und genügend Stoff für den ersten Teil seiner Vorstellung liefern.

"Ha nee, so war des", sein knapper Einstiegssatz um anschließend einiges loszuwerden und zurück zu blicken auf deren Unfall mit dem A6, dem "Seitensprung-Bub Lukas", die Beziehung Jürgens zu seiner Frau. "Eine Frau die schweigt, hat doch was zu sagen", ob dieses Schweigen schließlich der Grund zur Trennung und ihrem Auszug mitten am Sonntag war, sei dahingestellt. Mit seiner neuen Flamme kann sich der Jürgen auch sehen lassen, denn "die hat Semester, auch wenn die Frau zu wahr ist um schön zu sein..." Einer seiner typischen Verdrehungen wie eben einen angefangenen Satz abzubrechen und so fortzufahren, wie es der Zuhörer absolut nicht vermutet. Damit ist ein abrupter Sprung zu Obama ("Der wird immer weißer"), zum Limburger Bischof van Elst ("Geschmack hot der") ebenso angesagt, wie seine Ausflüge in die sportliche ("Von acht Läufern sind zehn schwarz") oder politische Ebene ("Aber dass die Merkel a Handy hot...?!")

In seinen "Tatsachen" hat es eben nicht nur hinreichend Platz für seine beiden Kultfiguren, darüber hinaus erfährt der Zuhörer selbstverständlich seine Einstellung zu Frauen und Kinder, zu Kunst und Politik und genießt dabei, wie Rolf Miller garantiert zielsicher immer wieder den Faden verliert und damit für den nächsten "Brüller" sorgt.

Seine Pointe lauert bekanntlich erst hinter der Pause, und das ist absolut die Stärke Rolf Millers, der seine politischen wie auch gesellschaftlich relevanten Tatsachen auf ein verständliches Stammtischniveau reduziert und damit für jedermann zugänglich erscheinen lässt.

"Mit mir kann mer rede", fährt er nach der viertelstündigen Pause fort, um danach erst einmal selbst wieder einiges aufzutischen aus seinem familiären Umfeld, den Onkel und Metzgermeister, der mit seinem prestigeträchtigen Mercedes beim Ausflug in die damals noch geteilte Stadt Berlin durchaus Erich Honecker die Schau gestohlen hatte. Zuhause im heimatlichen Walldürn passierten darauf ganz andere Geschichten und damit kehrte Rolf Miller wieder zu seinem geliebten Fortuna-Sportplatz zurück, wo sein Freund Jürgen seinen folgenschweren Seitensprung hatte ("Die hab' ich willenlos gequatscht"). Dabei bleibt auch noch ein wenig Zeit, über seinen früheren Schulsport zu erzählen.

Und damit schließt sich wieder der Kreis, um abschließend im "vertraglichen vereinbarten zweiten Zugabeteil" nochmals einen Bezug zu seiner Heimat herzustellen, die bekanntlich in der Wallfahrtsstadt liegt: "MOS das steht für Walldürn, da brauche mir kein BCH...".