Gottersdorf. Am morgigen Sonntag wird zum alljährlichen Grünkernfest im Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf die historische Sindolsheimer Darre angeschürt. Die Besucher können miterleben, wie der Grünkern vor der Einrichtung moderner Darranlagen über dem offenen Holzrauch gedarrt wurde.

Das Freilandmuseum hat zwei Grünkerndarren der Landschaft Bauland in seinem Bestand; die aus Sindolsheim stammende wird morgen ab 11.30 Uhr in Betrieb genommen. Jürgen Stätzler erläutert die Arbeitsvorgänge.

An diesem Tag ist es möglich, hand- und holzgedarrten Grünkern aus der Region zu erhalten. Zudem ist in der Altheimer Darre eine Dokumentation zu sehen, die zur Gewinnung des Grünkerns früher und heute informiert. Besucher können nicht nur riechend, sondern auch schmeckend erfahren, was es mit dem Grünkern auf sich hat: Es gibt typische Gerichte von der Grünkernsuppe über Grünkernbrot bis zum Grünkernsalat.

Das Odenwälder Freilandmuseum ist das einzige Deutschlands, das eine derartige Aktion veranstaltet, bei der der Prozess der Haltbarmachung des unreif geernteten Dinkels durch das Rösten der Ähren für den Besucher unmittelbar begreifbar wird.

Beim Grünkernfest stehen aber auch noch andere Aktionen auf dem Programm, die mit der ländlichen Geschichte in Verbindung stehen. So gibt es etwa dörfliche Handwerksvorführungen von Schmied, Sattler und Drechsler. Ein fester Bestandteil dieses Tages sind die Klöpplerinnen und Spinnfrauen der Spinnstube Höpfingen, die wieder ihre Fingerfertigkeit im Umgang mit Textilien aller Art unter Beweis stellen.

Und natürlich kommen auch die Kinder nicht zu kurz: Es können kleine Stofftaschen verziert werden, zudem gibt es alte Kinderspiele wie Stelzenlaufen, Sackhüpfen und Hula-Hoop. Ein Angebot für die ganze Familie also. Das Museum ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.