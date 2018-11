Heidelberg/Rhein-Neckar. (kaz) Alexandra Banschbach aus Buchen hat sich in ein E-Bike der neuesten Generation verliebt: Deshalb hat die Hauptgewinnerin der Adventskalenderaktion, die der Lions Club Heidelberg Palatina Ende letzten Jahres zum 15. Mal veranstaltete, auch etwas draufgezahlt, als sie ihr Fahrrad in Heidelberg abholte. Das Unternehmen "Heidel-bike" hatte für die Aktion den höchst dotierten Gutschein im Wert von 2000 Euro gestiftet.

Die Hauptgewinnerin hatte den Adventskalender indessen geschenkt bekommen. Da ahnte sie noch nicht, welche freudige Überraschung sich hinter dem Türchen mit der Nummer 24 verbergen würde. Die Kalender gingen im Straßenverkauf und an sonstigen Verkaufsstellen so schnell weg wie noch nie. Mit dem Gewinn werden Schulungen für ein Präventionsprogramm namens "Lions Quest" finanziert. Von dem, was Lehrkräfte dort lernen, profitieren wiederum Kinder und Jugendliche an Schulen. Spielerisch erfahren sie, wie ein gutes Miteinander funktioniert und wie sich Konflikte gewaltfrei lösen lassen.

Besagtes Präventionsprojekt ist übrigens ausbaufähig. Etwa, um bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen das Demokratieverständnis und deren Entscheidungsfreudigkeit zu wecken.

Die durchnummerierten Kalender sind im Grunde großformatige Tombola-Lose mit Heidelberg-Motiv. Maximal 48 Sponsoren können sich beteiligen. Viele Geschäfte, Restaurants oder Dienstleistungsunternehmen haben dabei mitgemacht. Aus Gründen der Gemeinnützigkeit dürfen in der Vorweihnachtszeit allerdings höchstens 7500 Kalender zum Preis von fünf Euro unters Volk gebracht werden.