Von Rüdiger Busch

Buchen. "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne", wusste schon Hermann Hesse. Dieses Gefühl kennen wohl auch die rund 500 Mütter, die jährlich in den Kreißsälen der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen entbinden. Mütter, Väter, aber später auch die Kinder entwickeln durch das Geburtserlebnis häufig eine besonders intensive Beziehung zur Geburtshilfeabteilung und zum Krankenhaus selbst. Auf Grund der finanziellen Schieflage der Kliniken und bevorstehender struktureller Veränderungen könnte damit jedoch bald Schluss sein. Um zu verhindern, dass die Buchener Entbindungsstation möglicherweise dem Rotstift zum Opfer fällt, machen sich die Hebammen nun nachdrücklich für den Erhalt ihrer Abteilung stark.

So haben die acht Geburtshelferinnen der Hebammengemeinschaft "kugelrund" einen Brief an die Kreisräte geschrieben, in dem sie die Bedeutung der Geburtshilfe für das Krankenhaus und die Menschen im Kreis herausstellen. Daneben haben sie eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Entbindungsstation gestartet. Zudem haben sie Ende des Monats einen Termin bei Landrat Dr. Achim Brötel.

Der Landrat will sich derzeit noch nicht zur Zukunft der beiden Entbindungsstationen in Buchen und Mosbach äußern - ebenso wenig wie zu der anderer Abteilungen. Er wolle zunächst den für Ende Oktober angekündigten Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfer abwarten und den Empfehlungen der Experten nicht vorgreifen, teilte Pressesprecherin Simone Schölch auf RNZ-Nachfrage mit.

Dies sieht auch Dr. Klaus Hahnfeldt, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Standorten Buchen und Mosbach, so. Für konkrete Aussagen müsse man warten, bis die Empfehlungen der Wirtschaftsprüfer vorliegen. Dennoch unterstützt er die Aktion der Hebammen ohne Wenn und Aber: "Sie setzen sich nicht nur für ihre Arbeitsplätze, sondern für die Gesundheitsversorgung der Region ein."

Auf Grund des hohen Personalaufwands könnten Geburtshilfeabteilungen nicht kostendeckend betrieben werden, weshalb schon seit längerem über die Zukunft gesprochen werde. Bislang gelte die Absichtserklärung, die Entbindungsstation in Buchen zumindest für die nächsten Jahre weiter zu betreiben. "Es wäre schade, wenn die aktuelle finanzielle Situation daran etwas ändern würde", betont der Chefarzt. "Ich wünsche mir den Erhalt, denn die Station in Buchen liegt mir sehr am Herzen", bekräftigt Dr. Hahnfeldt, der seit einem Jahr in Doppelfunktion auch den Standorte Mosbach verantwortet.

Wie ihr Chef hoffen auch die Hebammen auf einen Erfolg ihrer Bemühungen. Die Hebammen waren erst im Januar 2012 ins Belegsystem gewechselt, um die Kreiskliniken finanziell zu entlasten. Stellvertretend stellten Raisa Jabs, Gabi Kraus, Astrid Raila und Jeanette Schuster im RNZ-Gespräch den Wert der Entbindungsstation heraus. "Auf Grund der finanziellen Situation der Kliniken möchten wir den Menschen die Bedeutung der Abteilung bewusst machen", erklärt Astrid Raila.

"Wir halten es für äußerst wichtig, den Frauen eine wohnortnahe Geburtshilfe zu ermöglichen und die Region für Familien somit attraktiv zu halten", verdeutlicht Gabi Kraus, und Raisa Jabs verweist auf Entfernungen von 30 bis 40 Kilometer, die Mütter dann für die Entbindung auf sich nehmen müssten. Schließlich wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mehrere Entbindungsstationen in der weiteren Region geschlossen - zum Beispiel in Hardheim, Miltenberg oder in Tauberbischofsheim. Weite Wege bedeuten bei Entbindungen auch immer ein größeres Risiko.

Wer glaubt, dass die Mütter bei einer Schließung der Abteilung in Buchen dann eben in Mosbach entbinden, unterliegt einem Denkfehler: Viele tendieren dann eher Richtung Wertheim oder Bad Mergentheim. Die Bedeutung der Station reicht außerdem weit über die eigentlichen Entbindungen hinaus, betont Astrid Raila: "Es geht um die medizinische Versorgung von Müttern und Kindern in der Region." Von den kurzen Wegen profitieren die schwangeren Frauen in der Region nicht nur bei Notfällen, sondern auch, wenn sie sich unsicher fühlen oder dringende Fragen haben. Schließlich ist der Kreißsaal rund um die Uhr besetzt.

Der Einzugsbereich der Buchener Entbindungsstation umfasst nicht nur den Altkreis Buchen und Teile des Altkreises Mosbach, sondern auch mehrere Gemeinden im benachbarten Bayern. "Wir haben einen guten Ruf, und wir haben steigende Zahlen", sagt Gabi Kraus. Die Tendenz weist in diesem Jahr deutlich nach oben. Bis jetzt wurden in Buchen 25 Kinder mehr geboren als im Vorjahreszeitraum. Und dies, trotz der Tatsache, dass die Geburtenzahlen im Kreis eher rückläufig sind.

"Wir tun viel, um die Zufriedenheit der Frauen zu erhöhen", weiß Jeanette Schuster. Seit dem Wechsel ins Belegsystem hätten sich weitere Verbesserungen ergeben "Wir haben nun mehr Zeit, uns um die Frauen zu kümmern." Zudem sei über die Rufbereitschaft immer eine zweite Hebamme zu erreichen.

Mit der steten Bereitschaft, sich weiterzubilden, tragen Hebammen und Kinderkrankenschwester zur hohen Qualität der Betreuung bei. So haben erst vor kurzem zwei Kinderkrankenschwestern ihre Ausbildung zu examinierten Still- und Laktationsberaterinnen abgeschlossen, und zwei Hebammen haben eine Zusatzausbildung in Osteopathie absolviert. Zudem wurde ein neues Gerät für Gelbsucht-Tests angeschafft. Damit ist keine Blutentnahme bei den Neugeborenen mehr nötig, und die Ergebnisse liegen ohne Verzögerung sofort vor.

"Die Rahmenbedingungen sind inzwischen optimal", sagt Astrid Raila und verweist auch auf die vor gut zwei Jahren komplett sanierten Kreißsäle, die eine warme, freundliche Atmosphäre bieten. Schließlich sollen sich die Mütter in diesem besonderen Moment des Lebens rundum geborgen fühlen. Und den Zauber des Anfangs erleben.