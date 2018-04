Buchen/Mosbach. (chm) "Die Antwort des Innenministeriums bestätigt meine Annahme, dass durch die Polizeireform die versprochenen Mehrstellen nicht an den Revieren im Land angekommen sind. Das gilt bedauerlicherweise für das Revier in Mosbach, welches das größte Delta zwischen Soll- und Ist-Stärke im ganzen Polizeipräsidium Heilbronn aufweist. Die von Grün-Rot versprochene Flächenpräsenz im ganzen Land ist in der Realität nie angekommen", so der CDU-Landtagsabgeordnete Peter Hauk MdL.

Die Informationsgespräche an den Polizeirevieren Mosbach und Buchen im Oktober 2015 hinterließen beim Abgeordneten Peter Hauk MdL einige offene Fragen, im Speziellen kristallisierte sich die dünne Personaldecke als das zentrale Thema heraus.

In der Theorie sollte durch die Polizeireform die innere Sicherheit im Land wieder flächendeckend gestärkt werden. Im Arbeitsalltag der Beamten sei dies leider nicht zu spüren. Trotz des momentanen "Einpersonenüberschusses" am Revier Buchen sprechen die Zahlen am Revier Mosbach Bände - hier fehlen im Ist-Zustand sechs Personen. Auch weisen vier der sieben Polizeiposten im Neckar-Odenwald-Kreis, darunter Hardheim, Walldürn, Aglasterhausen und Diedesheim, Defizite beim tatsächlichen Personalstand auf. Hauk kritisiert: "Die Personalstärke im Ländlichen Raum scheint sich als Achillesferse der Polizeireform zu entwickeln. Allein sieben Personen, die den hiesigen Revieren auf dem Papier zugeschrieben werden, sind innerhalb des Polizeipräsidiums Heilbronn abgeordnet und stehen dem NOK in der praktischen Arbeit nicht zur Verfügung!"

Des Weiteren war auf Frage des Abgeordneten Hauk die Sicherheitslage der Erstaufnahmeeinrichtungen in Hardheim ein Thema. Momentan werde anhand der Einrichtung in Wertheim ein ähnliches Sicherheitskonzept für Hardheim erarbeitet. Auf Frage hin, ob die Bestreifung der Einrichtungen in Hardheim und Wertheim auch von Revieren aus dem Raum Heilbronn Unterstützung gewährleistet werde, wurde geantwortet, dass die hauptsächliche Last bei den zuständigen Polizeirevieren Buchen, Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim läge.

"Die regionale Zusammenarbeit unserer Reviere im Ländlichen Raum ist sehr löblich, trotzdem müssen auch diese Reviere mit Missständen bei der tatsächlichen Personalstärke kämpfen", so Hauk. Die Antwort des Innenministeriums bescheinige den Revieren für diese spezielle Kooperation Entlastungen in anderen Bereichen - welche dies sein sollen, bleibe jedoch offen.

"Zusammengefasst ist klar erkennbar, dass der regionale Ausgleich bei der inneren Sicherheit zwischen den Ballungsgebieten und Ländlichem Raum eingleisig gestaltet ist. Abordnungen gehen nur Richtung Heilbronn und bei besonderen Umständen, wie den Erstaufnahmeeinrichtungen in Hardheim und Wertheim müssen sich die personalgeschwächten ländlichen Reviere gegenseitig helfen. Polizeipräsenz in der Fläche sieht anders aus", betont Hauk.