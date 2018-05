Wirtin Monika Vollmann feiert heute in Hardheim 70. Geburtstag. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Ihre Gäste sind ihr Leben, ihre Kneipe ist ihr Wohnzimmer, und auch mit 70 steht sie noch (fast) jeden Tag hinter dem Zapfhahn: Heute feiert Monika "Moni" Vollmann Geburtstag. An Ruhestand denkt die Vollblutwirtin aber noch nicht: "So lange es gesundheitlich geht, möchte ich weitermachen."

Die aus Gielde (Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen) stammende Jubilarin kam erst auf dem "zweiten Bildungsweg" zur Gastronomie. Zunächst lernte sie Friseurin. 1970 zog mit ihrem Ehemann ins Bauland und zwar nach Hettingen, wohin ihre Eltern gezogen waren. Das Nordlicht wurde im Süden der Republik schnell heimisch, was auch an der herzlichen Aufnahme durch die Hettinger lag, wie sich Monika Vollmann dankbar erinnert. Im Maurerdorf unternahm sie 1974 auch ihre ersten Schritte in dem Berufszweig, der zu ihrer Erfüllung werden sollte: der Gastronomie. Sie bediente bei der 1200-Jahr-Feier Hettingens, und war fortan auf vielen Festen im Raum Buchen-Walldürn sowie später im "Ritter" (Walldürn) und im "Mudbachtal" (Mudau) als Bedienung gefragt.

Auf Grund der dabei gesammelten positiven Erfahrungen wollte sich die zweifache Mutter 1976 mit ihrer eigenen Wirtschaft selbstständig machen und hatte dabei die "Brauerei Löffler" in Hardheim im Blick. Die sei jedoch zu teuer gewesen. Stattdessen übernahm sie gemeinsam mit ihrem Mann die "Goldene Krone" in Kleineicholzheim, die sie 22 Jahre lange führte. Nach ihrer Scheidung musste sie das Speiselokal jedoch verkaufen, was für sie sehr schlimm gewesen sei, da sie all die Jahre viel Herzblut investiert und zu ihren Gäste ein gutes Verhältnis gepflegt habe.

Anschließend arbeitete sie im Restaurant "Seeterrasse" in Eberstadt, doch ihr beruflicher Weg führte sie bereits im Mai 1999 zurück in die Selbstständigkeit: In der Zeitung las sie von einer Gaststätte bei Hardheim, die zu verpachten war. Wie es der Zufall wollte, handelte es sich dabei ausgerechnet um das Lokal, das sie 23 Jahre zuvor gern gekauft hätte - das Gasthaus "Brauerei Löffler".

13 Jahre lang kochte, zapfte und bediente Monika Vollmann ihre Gäste im Löffler, ehe sie - auch aus gesundheitlichen Gründen - im Jahr 2012 aufhörte. Eigentlich sollte damit der verdiente Ruhestand beginnen, doch nach einem halben Jahr sei ihr zu Hause "die Decke auf den Kopf gefallen". Nach fast 40 Jahren hauptberuflich in der Gastronomie habe sie nicht einfach so aufhören können und stattdessen "etwas Kleines" gesucht.

Zu diesem Zeitpunkt stand das Gasthaus "Doggenbrunnen" nach dem Tod von Heinz Bick leer. "Ich hatte zu Christel und Heinz immer ein gutes Verhältnis, und wir hatten oft darüber gesprochen, dass ich ihre kleine Kneipe einmal übernehmen könnte, wenn sie im Ruhestand sind", berichtet Monika Vollmann.

Das Schicksal wollte es anders, doch für Monika Vollmann schloss sich im Januar 2014 mit der Eröffnung von "Monis kleiner Kneipe" im ehemaligen "Doggenbrunnen" der Kreis. "Es war die richtige Entscheidung", denn die gemütliche Eckkneipe sei von der Größe her genau richtig. Unterstützung erhält Monika Vollmann von ihrer Tochter, die täglich die Mittagsschicht übernimmt, während ihre Mutter von 17 Uhr bis zum Zapfenstreich ihre Gäste bewirtet - und zwar an fünf Tagen die Woche.

Wenn die Kneipe voll ist, dann ist "Moni" in ihrem Element. Die Gäste der Raucherkneipe trinken hier ihr Feierabendbier oder treffen sich zum Stammtisch in gemütlicher Runde. Dabei schätzen sie ihre Wirtin mit ihrer ebenso direkten wie herzlichen Art. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit: "Ich liebe meine Gäste", sagt die Jubilarin und freut sich noch auf viele Stunden in ihrer kleinen Kneipe.

Ihren Ehrentag verbringt Monika Vollmann am Mittwoch im Kreise ihrer Familie. Da der Geburtstag passenderweise auf einen Ruhetag fällt, wird sie mit ihren Gästen am Donnerstag feiern.