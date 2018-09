Hardheim. (rüb) Positive Nachrichten aus der Hardheimer Geschäftswelt: Während gestern die Landmetzgerei Schmall (Uissigheim) ihre Filiale im früheren Böhrer-Geschäftshaus in der Würzburger Straße eröffnete, erfuhr die Rhein-Neckar-Zeitung, dass bereits die nächste Neueröffnung einer Metzgerei bevorsteht. Simone Di Pardo (Gasthaus "Zum Kreuz" in Assamstadt) wird ab 7. Januar die frühere Metzgerei Pietschmann in der Wertheimer Straße wieder mit Leben erfüllen!

Simone Di Pardo stammt aus einer Metzger- und Gastwirtsfamilie und betreibt mit ihrem Mann Carmine seit Jahren das Gasthaus "Zum Kreuz" in Assamstadt. Hardheim ist sie aber kein Neuland, wie sie gegenüber der RNZ betont: Sie wurde in der Erftalgemeinde geboren und habe später in der Metzgerei Lang und auch in der Filiale von Metzger Böhrer gearbeitet.

Nun kehrt sie als Unternehmerin zurück und beendet den rund zehn Jahre andauernden Leerstand in der Metzgerei Pietschmann. Neben Fleisch- und Wurstwaren soll es täglich zwei warme Mittagessen und außerdem ein Angebot an vorbereiteten Gerichten aus eigener Herstellung geben, welche die Kunden dann zu Hause aufwärmen können. Außerdem hat sie italienische Käsespezialitäten im Sortiment.

Daneben bietet Simone Di Pardo einen Partyservice und einen Lieferservice für Senioren an. Auch für Kunden, die an einer Lebensmittelunverträglichkeit wie Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit leiden, möchte Simone Di Pardo die jeweils passenden Angebote schaffen.

Mit ihren Öffnungszeiten möchte die Unternehmerin ebenfalls den Wünschen und Anforderungen der Kunden entsprechen: montags bis freitags durchgehend von 6.30 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis 13 Uhr.

Das Gebäude hat eine lange Vorgeschichte als Metzgerei, die bis in die 50er Jahre zurückreicht. Im Jahr 1966 hatten Renate Pietschmann, geb. Henn, gemeinsam mit ihrem Mann, Metzgermeister Roland Pietschmann, die Metzgerei von ihrem Vater Franz Henn übernommen. Aus gesundheitlichen Gründen wurde die Metzgerei ab 1992 verpachtet. Pächter war zunächst bis 1998 Uwe Rosentreter und anschließend Peter Rotter. Im Jahr 2005 endete die lange Tradition einer Metzgerei in dem schönen Fachwerkgebäude in der Wertheimer Straße. Ab 7. Januar kehrt nun wieder Leben in das traditionsreiche Gebäude ein.