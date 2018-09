Hardheim. (PM) Die Verbesserung der Patientenunterbringung steht im Mittelpunkt der Finanzplanung des Hardheimer Krankenhauses. Dies wurde bei der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2017 am Mittwoch in der Verbandsversammlung des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn deutlich. Die Verantwortlichen hoffen darauf, im Frühjahr eine Förderzusage vom Land zu bekommen, so dass im Sommer 2017 Baubeginn sein könnte.

Da das Krankenhaus Hardheim nur über wenige Zimmer mit angeschlossenen Dusch- und Toilettenbereichen verfügt, sei es dringend notwendig, hier eine Angleichung an die anderen Häuser in der Umgebung herbeizuführen, verdeutlichte Verbandsvorsitzender Bürgermeister Volker Rohm.

Die zusammen mit dem Ingenieurbüro GJL aus Karlsruhe entwickelte bauliche Konzeption sieht vor, dass einzelne Patientenzimmer des zweiten und dritten Obergeschosses zu Nasszellen und Toiletten umgebaut werden und diese dann den verbleibenden Patientenzimmern zugeordnet werden. Durch diese Maßnahme fallen Patientenbetten weg.

Deshalb soll im ersten Bauabschnitt für die wegfallenden Betten ein Ersatz geschaffen werden. Hierfür ist ein Anbau an das bestehende Haus auf vier Ebenen geplant. Bei diesem neu zu errichtenden Bauwerk sind im zweiten und dritten Obergeschoss neue Patientenzimmer mit Nasszellen, im ersten Stock Verbesserungen im Bereich der Intensiv-bzw. Überwachungsstation und im Erdgeschoss Veränderungen und Erweiterungen im Endoskopiebereich vorgesehen. In der selben Baumaßnahme soll ein dringend notwendiger weiterer Bettenaufzug errichtet werden.

In einem zweiten Bauabschnitt soll dann der Einbau von Nasszellen im bestehenden Gebäude durchgeführt werden, sagte Rohm.

Der Gemeinderat hatte dem 2,3 Millionen Euro teuren Konzept im Juli 2015 einstimmig zugestimmt. Anschließend fanden Gespräche mit Vertretern des Sozialministeriums in Stuttgart statt. "Die vorgelegten konzeptionellen und baulichen Vorstellungen fanden positive Zustimmung", berichtete Verwaltungsleiter Ludwig Schön. Das Land habe eine Förderung in Aussicht gestellt. Doch die schriftliche Zusage steht nach wie vor aus, weshalb der eigentlich für das laufende Jahr vorgesehene Baubeginn bislang nicht verwirklicht werden konnte.

Auf mehrmalige Nachfrage sei dem Verband mitgeteilt worden, dass die eingereichten Bauunterlagen zur fachtechnischen Prüfung bei Landesbehörde "Vermögen und Bau" liegen. Nachdem dort Personalmangel herrsche, sei mit einer zustimmenden Stellungnahme erst Anfang 2017 zu rechnen. Erst dann werde das Regierungspräsidium Karlsruhe über einen Festbetragszuschuss entscheiden. "Wir gehen davon aus, dass dies noch in der ersten Jahreshälfte 2017 der Fall sein wird und deshalb mit einem Baubeginn im Sommer 2017 gerechnet werden kann", unterstrich Bürgermeister Rohm. Bei einer Bauzeit von rund einem Jahr könnte dann im Sommer 2018 die so wichtige Baumaßnahme für Hardheim abgeschlossen sein.

"Dies erscheint umso notwendiger, nachdem es uns in diesem Jahr gelungen ist, das ärztliche Angebot durch die Gewinnung weiterer Belegärzte zu erweitern und damit auch gleichzeitig eine größere ärztliche Versorgungssicherheit zu gewährleisten", sagte der Vorsitzende.

Anschließend beleuchtete Rohm die Eckdaten des Wirtschaftsplans. Das Volumen des Erfolgsplanes sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 8,31 Millionen Euro vor (Vorjahr 7,08 Millionen). Die mit Abstand größten Aufwendungen sind, wie auch im Vorjahr, die Personalkosten. Diese betragen voraussichtlich 3,65 Millionen Euro (2016: 3,32 Millionen). Einsparungen in diesem Bereich seien nicht vorgesehen, betonte Verwaltungsleiter Ludwig Schön, da Personalreduzierungen in der Regel mit Qualitätseinbußen verbunden seien. Bei aller notwendigen Wirtschaftlichkeit sei es nun einmal das oberste Ziel, eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen: "Nur wenn genügend und auch hochqualifiziertes Personal die Patienten in unserem Haus pflegt und betreut, werden diese auch weiterhin die Dienste des Krankenhauses Hardheim in Anspruch nehmen."

Der Stellenplan sieht einschließlich Wohnheim 63,4 Stellen vor. Tatsächlich sind jedoch auf Grund unterschiedlicher Arbeitsmodelle mehr als 100 Personen am Krankenhaus beschäftigt. Hinzu kommen weitere Arbeitsplätze in den angegliederten Arztpraxen und dem extern vergebenen Reinigungsdienst.

Auf der Erlösseite wird aus allgemeinen Krankenhausleistungen mit Beträgen von voraussichtlich 5,23 Millionen Euro (Vorjahr: 4,79 Millionen) Euro gerechnet.

"Der aktuelle Beschluss, das Krankenhaus Möckmühl zu schließen, verdeutlicht einmal mehr die schwierigen Rahmenbedingungen im Gesundheitsbereich", sagte Bürgermeister Rohm abschließend und hob heraus, dass von den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen "positive Signale für die Zukunft des Hauses" ausgingen.