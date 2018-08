Mit ihren vielfältigen Aktivitäten bereichert die Kolpingsfamilie seit 125 Jahren das Leben in Hardheim - so seit dem Jahr 2000 auch mit der Aufführungen des szenischen Spiels beim Josefsmarkt. Foto: A. Brosch

Hardheim. (adb) Mit der Kolpingsfamilie feiert einer der ältesten und traditionsreichsten Vereine Hardheims dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen: Dieses Jubiläum ist Grund genug, einen Blick in die Geschichte des ehemaligen Gesellenvereins zu werfen.

Als Initiator kann Pfarrer Prailes gelten: Bereits 1865 stellte er die Weichen für die spätere Kolpingsfamilie, indem er den damals noch "Katholischen Verein" aus der Taufe hob. Dieser verfolgte ähnliche Ideale wie die Kolpingsfamilie und wurde am 16. Februar 1865 durch das Großherzogliche Bezirksamt in Walldürn bewilligt.

Leider wurde der Verein aufgrund politischen Aktivitäten nach einiger Zeit verboten. Doch nachdem die Arbeit wieder gestattet wurde, griff ein Rad in das andere: So konnte der "Katholische Verein" einige Projekte in Hardheim verwirklichen. Als Zenit gilt die Gründung einer bis 1895 existenten "Spar- und Darlehenskasse". Als letzte Aktion des "Katholischen Vereins" vor der Auflösung wurde eine Spende an die Kirchengemeinde zur Beschaffung von zwei Glocken verzeichnet.

Die Geburtsstunde der Kolpingsfamilie Hardheim schlug am 9. Januar 1890, als eine Versammlung des Gewerbevereins das Anliegen äußerte, vor Ort einen "Gesellen- und Lehrlingsverein" ins Leben zu rufen. Im Dezember 1890 bekam Pfarrer Stephan vom Großherzoglich Badischen Bezirksamt in Buchen die eingereichten Statuten mit der Begründung zurückgesandt, dass die Anliegen und Ziele eines Gesellenvereins keine Genehmigungen erfordern würden.

Konkret ging es um die Grundsätze, dass die Mitglieder sich "als engagierte Staatsbürger sehen, die sich im Berufsleben mit ganzer Kraft einsetzen, den Erziehungsauftrag in Ehe und Familie als willige, ehrenhafte Aufgabe ausüben und als vorbildhafte Christen die Fahne des Glaubens hochhalten". Dieses Schreiben war der Beginn für eine lebhafte wie wechselvolle Vereinsgeschichte: Bereits am 6. Januar 1891 wurde das erste Stiftungsfest gefeiert, ehe im Dezember 1892 die "Probezeit" beendet war und Diözesanpräses Karl Weikum den Verein offiziell zu vollständiger Ausübung aller Amtsgeschäfte befähigte.

Zwischen 1925 und 1933 erlebte der Gesellenverein einen regen Aufschwung: So wurden ein Spielmannszug und eine Laienspielgruppe formiert, ehe zwischen 1924 und 1928 schubweise zwei in der "Deutschen Jugend Kraft (DJK)" organisierte Sportabteilungen ihre Gründung erfuhren. Gerade im sportlichen Bereich waren die Mitglieder so aktiv wie erfolgreich - bis die nationalsozialistische Zeit anbrach: Zunächst wurde 1935 die DJK-Abteilung von der Gestapo aufgelöst. Zwei Jahre später wurde auch das öffentliche Auftreten der Kolpingsfamilie untersagt.

Das Vereinsleben war nun eng eingegrenzt, wurde aber nicht aufgegeben. Weiterhin gab es Sitzungen und Feierlichkeiten: Gerade aufgrund der misslichen Lage sei der Zusammenhalt angewachsen, wie sich Zeitzeugen erinnerten.

Nach Kriegsende wurde die heutige Kolpingsfamilie am 17. Januar 1946 durch 30 ehemalige Mitglieder des Gesellenvereins gegründet. Wieder bildeten Theateraufführungen, Wanderungen und vor allem Liederabende sowie mit befreundeten Kolpingsfamilien durchgeführte Projekte ein buntes Programm. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzten vor allem Diakon Franz Greulich, Rudi Gärtner, Werner Pahl, Bernhard Löffler, Gerhard Bischof, Josef Berberich, Walter Bechtold sowie die inzwischen verstorbenen Mitglieder Wolfgang Daehre, Horst Hollerbach, Kurt Henn oder Herbert Gehrig Akzente durch ihr ehrenamtliches Wirken.

Neue Freizeitangebote wie die "Briefmarkenfreunde", eine Bastelgruppe, eine Mädchengruppe oder die Kolpingjugend erzeugten frischen Wind und ließen die Kolpingsfamilie wachsen. Im Sommer 1990 wurde das 100-jährige Bestehen mit einem mehrtägigen Fest gefeiert. Bereits drei Jahre zuvor war Rudi Gärtner zum Vorsitzenden gewählt worden.

Mit vielseitigen Aktivitäten bringt sich die Kolpingsfamilie bis in die Gegenwart ins Gemeindeleben ein: Die Aufführungen der Theatergruppe, aber auch das seit 2000 durchgeführte Spektakulum zur Eröffnung des Josefsmarkts sind immer wieder ein Höhepunkt. Dass auch der religiöse Charakter über Jahre gefestigt wurde, beweisen die Besinnungswochenenden, Maiandachten oder Einstimmungen in den Karfreitag. Seit 2009 werden Teile des Jahresprogramms gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Erfeld abgestimmt.

Der aktuelle Vorstand, dem neben Vorsitzendem Rudi Gärtner auch Diakon Franz Greulich, Walter Bechtold, Adrian Brosch, Renate Gärtner, Alexandre und Gudrun Ost sowie Präses Pfarrer Andreas Rapp angehören, ist bemüht, ein anspruchsvolles und interessantes Programm in die Tat umzusetzen.