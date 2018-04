Von Adrian Brosch

Hardheim. Der 18. Mai im Jahr 1993 war ein Dienstag: Die Mehrheit der Dänen stimmt für einen Beitritt Dänemarks zum Vertrag von Maastricht - und in Hardheim tritt der Jugendgemeinderat als neu gebildetes Gremium zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zur Mitbestimmung in kommunalpolitischen Anliegen, jedoch auch aus der menschlichen, allgemeinbildenden Perspektive heraus, war dieses Element seitens der Gemeindeverwaltung angedacht.

Um dem Nachwuchs vertiefendes Interesse an Politik und selbstständiger Meinungsbildung zu vermitteln, wurde der Jugendgemeinderat eingeführt. Auch sollte er den damaligen Zeitgeist aufgreifen und umsetzen. Initiiert hatten diese Idee der damalige Bürgermeister der Erftalgemeinde, Ernst Hornberger, sowie Hauptamtsleiter Robert Lutz, der das Bindeglied zwischen den Jugendlichen und der Gemeindeverwaltung darstellte.

Jenes Organ nahm im April 1993 seine Arbeit auf, um in vielerlei Hinsicht positive, der Allgemeinheit dienliche Impulse mit sich zu bringen: So sollte beispielsweise ein "besserer Kontakt zwischen Erwachsenen und Jugendlichen innerhalb der Gemeinde" in Verbindung mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt werden. Ebenfalls sollten die Ratsmitglieder konkrete Vorschläge aus dem Bereich der Jugend ins Leben der Gemeinde mit einbringen.

"Es war damals sehr populär, einen Jugendgemeinderat einzurichten", beschreibt Bürgermeister Heribert Fouquet im Gespräch mit der RNZ die seinerzeitigen Verhältnisse. In den frühen 90er-Jahren war das politische Interesse unter den Jugendlichen größer als heute, vor allem bedingt durch die rasanten Umbrüche in der Welt, in Europa sowie in Deutschland. Somit zeigte sie auch eine intensivere Bereitschaft, sich mit Politik, auseinander zu setzen. Der Hardheimer Jugendgemeinderat war einer der ersten in Baden-Württemberg.

Über zwei Wahlperioden wurden die erwachsenen Mitglieder des Gemeinderats vom Jugendgemeinderat verstärkt. Dem Gremium gehörten (Stand: erste Neuwahlen am 16. September 1996) Jasmin Berberich, Peter Brand, Christian Knüll, Sandra Künkel, Christina Laub, Daniela Ruppert, Melanie Schacht, Jens Weimann, Sven Weimann, Patrick Haas, Andreas Hack, Kathrin Dörr, Johannes Frank, Andrea Meisel, Martina Meisel, Frank Horn und Sonja Jekosch an.

Zum Vorsitzenden wurde Lars Günther gewählt. Bei den Mitgliedern wurde zur Bildung einer repräsentativen Meinung darauf geachtet, dass nicht nur aus der Kerngemeinde, sondern darüber hinaus aus allen Ortsteilen Hardheims Jugendliche im Gremium vertreten waren.

Man nahm sich in den Sitzungen verschiedenster Themen an, die einerseits spezifisch der Jugend zugute kommen sollten - so stellte beispielsweise das Hardheimer Jugendhaus eine immer wieder behandelte Angelegenheit dar - aber auch aus der Sichtweise der "Erwachsenenwelt" gleichsam nützlich waren. So konnte der Jugendgemeinderat auch bei allgemeinen Anliegen seine Meinung äußern. Bürgermeister Fouquet erinnert sich etwa daran, dass der Jugendgemeinderat bei der Vergabe von Straßennamen in Hardheimer Neubaugebieten mitwirkte.

Doch was waren aus heutiger Sicht die Gründe für das Scheitern dieser zweifellos sinnvollen Einrichtung? "Das kann man so gar nicht bestimmen, was letztendlich konkret ,schuldig' war: Gleich mehrere Faktoren bedeuteten damals langsam, aber sicher das Aus des Hardheimer Jugendgemeinderats", wie Bürgermeister Fouquet heute betont.

"Der Jugendgemeinderat war über die letzten Jahre seiner Existenz mehr oder weniger am Dahinsiechen", führt Fouquet, der zu seinem Amtsantritt im Jahr 1998 das zweite, im September 1996 gewählte Kabinett übernahm, aus "er hat irgendwann einmal einfach nicht mehr getagt". Das Interesse der Jugendlichen habe immer weiter nachgelassen: "Eine gewisse Lethargie stellte sich alsbald ein, und es kamen kaum mehr Anregungen oder Beschlüsse zustande", so der Rathauschef im Dialog. Die turnusmäßig eigentlich erforderliche Neuwahl im Herbst 1999 fand somit auch nicht statt, weil sich keine Kandidaten finden ließen. Gerade, als das Land die Jugendgemeinderäte mit besonderem Augenmerk zu fördern begann, verlor die Einrichtung in Hardheim immer weiter an Kraft.

Das endgültige Aus bezeichnet ein Schreiben vom 17. März 2003, in dem die Gemeinde der Dachorganisation für Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg die offizielle Auflösung des Hardheimer Jugendgemeinderats verkündete. Somit war der Jugendgemeinderat genau zehn Jahre lang aktiv. Spätere Bemühungen des im Sommer 2004 gewählten neuen Gemeinderats, die Einrichtung zu reaktivieren, schlugen fehl.

Bürgermeister Heribert Fouquet erinnert sich noch gut, wie er heute der Rhein-Neckar-Zeitung zu verstehen gibt: "Wir haben seinerzeit auch mit den Schulen und den Lehrern zusammengearbeitet, aber es haben sich nur fünf Jugendliche gemeldet, die Interesse gezeigt hätten". Das seien einfach zu wenige gewesen, um eine sinnvolle und zielgerichtete Arbeit des Jugendgemeinderats gewährleisten zu können.

Ob es in der Zukunft jemals wieder einen Jugendgemeinderat in Hardheim geben wird, ist nach derzeitiger Sachlage ungewiss bis unwahrscheinlich, was ebenso Bürgermeister Fouquet bestätigt.