Hardheim. (K) "Wölfe Hujauf!" So klang es am Freitagabend, drei Tage nach dem Elften im Elften, dreimal laut auf dem Schlossplatz, als die FG "Hordemer Wölf" ihre Fastnachtskampagne 2014/15 eröffnete. Der Wettergott bescherte den Narren in der Erftalmetropole einen angenehmen Herbstabend, so dass sich zur Freude der "Wolfsheimer" viele Freunde zu dieser urigen Hardheimer Fastnachtseröffnung eingefunden hatten. Den Höhepunkt bildete natürlich die Präsentation des stolzen und charmantes Ritterpaares, Ritter Wolf und Ihre Lieblichkeit Margarete (Daniel und Saskia Emmenecker), während Präsident Daniel Weber und Vizepräsident Markus Hoffmann mit ihren geschliffenen Versen weitere Glanzpunkte dieser närrischen Schau setzten.

Vorsitzender Michael Grimm begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter Bürgermeister Volker Rohm, Altbürgermeister Heribert Fouquet und die Gemeinderäte. Anschließend zog, angeführt vom Spielmannszug aus Tauberbischofsheim, der gesamte Hofstaat der Wölfe mit Elferrat und den zahlreichen Garden, begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr, auf den Schlossplatz.

Noch-Präsident Marco Katzenmaier übergab sodann das Zepter an seinen ehemaligen "Vize" und Nachfolger Daniel Weber. Mit einer schwungvollen und geschliffenen Büttenrede läutete der neue Präsident die fünfte Jahreszeit ein, wobei die Ziele der Wölfe bescheiden seien, wolle man doch nur Humor und Frohsinn verbreiten. Daniel Weber rief den Wolfheimern zu, ihren Kummer zu vertreiben und die Probleme mit Humor zu nehmen, denn das sei die beste Medizin.

"Elfter Elfter Elf Uhr Elf, wachet auf ihr Wölf!" forderte Vizepräsident und Protokoller Markus Hoffmann mit seinem Prolog, den einst Oskar Großkinsky kreiert hat. Präsident Daniel Weber stellte die Elferräte in den Dienst: Michael Grimm, Marco Katzenmaier, Markus Hoffmann, Jürgen Neuberger, Norbert Wörner, Bernd Spatz, Rudi Malcher, Joachim Egenberger, Lars Ederer, Peter Dörr, Peter Bienert, Daniel Mairon, Jürgen Steigerwald, Wolfgang Seeber, James Bachmann, Günter Angermann, Thomas Gärtner, Alex Faulhaber, Thomas Schneeberger, Sylvio Thermann, Yannik Haas und Timo Schreiner. In Dienst stellte der Präsident auch die aktiven Frauen der Vorstandsmitglieder: Daniela Jodlowski, Karla Angermann, Silke Malcher, Diana Haas und Vanessa Kuhn.

"Wer ist das Ritterpaar?" Mit diesem von ihm selbst verfassten Gedicht steigerte Präsident Daniel Weber die Spannung, ehe die neuen Regenten der Hordemer Fastnacht die närrische Bühne betraten: Daniel und Saskia Emmenecker. Ritter Wolf und Ihre Lieblichkeit Margarete begrüßten ihre Untertanen. Ihr Ziel sei es nun, die Wölfe in Hardheim sowie im ganzen Kreis bestens zu vertreten.

Das Ritterpaar der vergangenen Kampagne, Eric und Eva Bachmann, übergab die Insignien der Macht an ihre Nachfolger. "Als Ritterpaar der Hordemer Wölf hatten wir viel Spaß und Freude!" Mit diesen Worten verabschiedete sich das alte Ritterpaar. Und Präsident Daniel Weber bescheinigte dem scheidenden Ritterpaar, dass es die Farben und die Fastnacht der Hordemer Wölf ganz hervorragend vertreten habe. Ein Dankeschön galt auch den Söhnen des Ehepaares, Justin und Enrico, die als Pagen fungiert hatten.

Nach dem offiziellen Teil der Eröffnungsfeier zogen die Wolfsheimer in die Erftalhalle, um den Beginn der fünften Jahreszeit gebührend zu feiern. Bei der Feier im Wolfssaal bekamen die Narren einen zünftigen Vorgeschmack auf die neue Kampagne, wobei die Prinzengarden der "Hettemer Fregger" und der "Borkemer Wüscheli" sowie ein Tanzmariechen aus Mannheim mit ihren exzellenten Tänzen für Glanzpunkte sorgten. Unter den schmissigen Weisen des Duos "Enjoy" ließen es sich die Wolfsheimer während des ganzen Abends nicht nehmen, kräftig zu schunkeln oder das Tanzbein zu schwingen.