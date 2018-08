Von Hans Sieber

Hardheim. Das DRK Hardheim ist eine aktive Gemeinschaft. Im 2. Teil der Chronik wird dabei auch wieder diese Aktivität ins Licht gerückt, "Nebenbei" richtete das örtliche Rote Kreuz in den 1970er Jahren mehrfach Erholungslager für Kinder aus Berlin in den Schulgebäuden ein und spezialisierte sich immer mehr für eine Arbeit als Katastrophenschutzeinheit für deren Finanzierung ab 1970 Altpapier- und Altkleidersammlungen durchgeführt wurden.

Als Betreuungseinheit des Landkreises leistete sie bei der Hochwasserkatastrophe in Königheim in 1984, bei der Betreuung und Versorgung der DDR-Übersiedler in 1989 in Buchen und Walldürn, bei der Einrichtung einer Notunterkunft für Asylbewerber in Heidersbach nach einem Großbrand in 1999 sowie bei der Verteilung von Lebensmitteln aus EU-Beständen an Minderbemittelte in 1986 und 1987 wichtige Hilfen. Sogar zu Auslandseinsätzen in Jugoslawien 1979, in Thailand/Kambodscha 1980, in Italien 1981 und 1983, in Armenien in 1989 sowie Rumänien in 1990 wurden Hardheimer Rot-Kreuz-Aktive berufen.

Einer besonderen Herausforderung stellte sich das DRK Hardheim mit der Hilfe für die Tschernobylopfer. Von 1982 bis 2009 wurden mit 19 Transporten über 471 Tonnen Hilfsgüter im Wert von 2.75 Millionen Euro sowie vier Krankenwagen nach Weißrussland gebracht und im gleichen Zeitraum kamen 534 Kinder und deren Betreuerinnen in mehrwöchigen Erholungsaufenthalten in unsere Gegend. Flankiert wurde diese Tschernobylhilfe durch eine Reihe von Projekten in Waisenhäusern, Schulen und Kliniken in der am höchsten verstrahlten Region von Gomel im südlichen Weißrussland.

Die umfangreicher werdende Ausstattung und die Erweiterung des Fuhrparks des DRK Hardheim für die Katastropheneinsätze erforderten immer mehr und größere Räumlichkeiten und nach mehreren Umzügen erstellte man ein eigenes Domizil an der Querspange. Inzwischen ist das DRK-Vereinsheim auch seit 2005 als Wertstoffhof eine wichtige Adresse in Hardheim geworden.

Nach der Einrichtung der DRK-Rettungswache am Krankenhaus Hardheim in 2000 wurde eine spezielle Einsatzgruppe gebildet, die im Bedarfsfalle von der Rettungsleitstelle alarmiert, den Rettungsdienst des Kreisverbandes unterstützt und zugleich auch für die Sicherheit der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim, zu der man beste kameradschaftliche Kontakte - wie auch zur örtlichen DLRG-Gruppe - pflegt, sorgt. Pro Jahr rückt diese Gruppe zu etwa 35 Einsätzen bei Tag und Nacht aus.

Und auch die Jugend hat im DRK Hardheim ihre Heimat. Im Oktober 1980 gegründet, hat das Jugendrotkreuz Hardheim vor allem in den JRK-Wettbewerben bewährt und erreichte nach mehreren Kreis- und Landestitel in 2011 beim Bundesfinale in Husum gar den 8. Platz unter den 16 besten Mannschaften aus allen Teilen Deutschlands. Jüngstes Kind ist die Patenschaft des DRK Hardheim für den in 2012 neu gegründeten Schulsanitätsdienst am Walter-Hohmann-Schulzentrum.

Abgerundet wird das Spektrum des Hardheimer Roten Kreuzes durch die In 1975 gegründete Seniorengymnastik, der in 1986 eine Wassergymnastikgruppe folgte, die aber seit Schließung des Hardheimer Hallenbades ihre Übungsstunden in den Hallenbädern von Höpfingen (6 Gruppen) und von Külsheim (3 Gruppen) mit insgesamt 190 Mitgliedern abhält.

Das DRK-Hardheim kann sich mit seinen 110 Jahren durchaus in den Kreis der "alten Vereine" gesellen, stellt sich heute dennoch frisch und munter dar. Allerdings fehlt, wie vielen anderen Vereinen auch, "frisches Blut" in Form von Neumitgliedern für die vielseitige, interessante und vor allem "lebenswichtige" Arbeit. Ein bezeichnendes Merkmal des DRK Hardheim ist seine Ausdauer und seine Zielstrebigkeit mit der es seine Unternehmungen beginnt und auf Dauer am Leben erhält. Viele Aktionen leben nach langen Jahren immer noch und sind aktuell wie je zuvor.