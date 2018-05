Von Alexander Rechner

Hardheim. In der Sporthalle in Hardheim herrscht ein buntes Treiben. Während die jungen Fußballer über das Spielfeld traben, sich warm machen und Pässe spielen, laufen im Hintergrund die letzten Vorbereitungen für das Hallenturnier des TV Hardheim. Nur noch wenige Minuten, dann ertönt der Anpfiff, und der Wettbewerb beginnt. Mittendrin sind Sandra Laub, Jugendleiterin des TV, und Roland Steinbach, der ehemalige Jugendleiter des FC Schweinberg. Mit ihnen trifft sich die Rhein-Neckar-Zeitung, um mit ihnen über die Zukunft des Amateurfußballs im Nachwuchsbereich zu sprechen. Der Anlass ist: Vor rund vier Jahren erfolgte der Startschuss für die "Spielgemeinschaft Erftal". Die Fußballvereine der Gesamtgemeinde Hardheim machen seither zum Wohle des Nachwuchses gemeinsame Sache.

Es ist ein innovatives Konzept, das die Jugendleiter damals vordachten und heute mit Leben erfüllen. Denn die Vereine konnten im Juniorenbereich nicht mehr alle Altersklassen mit eigenen Jugendfußballern besetzen. Zwar gab es schon lange Kooperationen in einzelnen Altersklassen und auch Gastspieler. Doch erst mit der "Spielgemeinschaft Erftal" wurde die richtige Basis gefunden, um den Jugendspielern der Region so beste Voraussetzungen für ihre Entwicklung bieten zu können.

Bis ins kleinste Detail wurde die "SG Erftal" vorbereitet und schließlich mit den Unterschriften der Vereinsvorsitzenden besiegelt. Roland Steinbach erinnert sich im Gespräch mit der RNZ noch gut an diese Zeit. "Am Anfang war es nicht immer ganz einfach, jeden Verein unter einen Hut zu bekommen", weiß der engagierte Nachwuchsförderer des FC Schweinberg von der Startphase zu berichten. Aber diese Hürden wurden erfolgreich genommen. Ein wesentlicher Beitrag hierzu sei die Harmonie im Gremium der Jugendleiter gewesen. "Es hat in den vier Jahren noch nie Krach gegeben", verdeutlicht Sandra Laub, und Roland Steinbach stimmt dem stolz zu.

Die Kräfte im Jugendbereich der Fußballvereine der Gesamtgemeinde zu bündeln - diese Vision hatte Steinbach schon lange. Immer wieder beschäftigte er sich mit dieser Idee. Und so kam es auch zu verschiedenen Gesprächen unter den Jugendleitern. "Unsere Unterredungen waren und sind harmonisch und zielorientiert", unterstreicht Sandra Laub. Der FC Schweinberg, die SV Bretzingen, der TV Hardheim und die SG Erfeld/Gerichtstetten bilden im Nachwuchsbereich die "Spielgemeinschaft Erftal".

Ein verändertes Freizeitverhalten von Jugendlichen und Kindern sowie der demografische Wandel, die Altersentwicklung in der Bevölkerung, fordern nicht nur von Fußballvereinen besondere Entscheidungen. Neue Ideen sind gefragt. Und das nicht nur in Hardheim.

Derweil hat das erste Spiel mit einem schrillen Pfiff in der Halle begonnen. Die jungen Fußballer kämpfen um jeden Ball. Ihre Augen leuchten, sie sind begeistert. Sandra Laub und Roland Steinbach schauen gebannt dem Treiben zu. "Wenn ich die Jungs spielen sehe, geht mir das Herz auf", flüstert Steinbach. Sandra Laub strahlt vor Freude und fügt hinzu: "Die Arbeit im Jugendbereich macht uns sehr viel Spaß!" Dass die Bildung von Spielgemeinschaften eine Option für die Zukunft eines Fußballvereins ist, davon sind beide überzeugt. "Es ist ein Modell, bei dem die Kinder spielen können, denn sie werden zusammengeführt, und jeder Verein profitiert von der Spielgemeinschaft in seinem Seniorenbereich", erläutert Steinbach.

Mit der Spielgemeinschaft können die Verantwortlichen ein alters- als auch ein leistungsgerechtes Training anbieten, das momentan 22 ehrenamtliche Jugendtrainer leiten. Und vor allem können alle rund 150 Kinder und Jugendliche Fußball spielen. Denn auf die Kleinen ruht die Hoffnung. Sie sollen später einmal das Aushängeschild ihrer Heimatvereine im Seniorenbereich werden. Seit nunmehr vier Jahren besteht diese Spielgemeinschaft, und sie hat sich bestens bewährt. "Die ersten Erfolge stellen sich ein", unterstreichen beide unisono.

Wo früher Konkurrenz herrschte, besteht heute eine Gemeinschaft, die sich im Zuge der SG gebildet hat. Die Kinder und Jugendlichen verstehen sich besser. Das ist den Verantwortlichen auch wichtig. Trotz der engen Zusammenarbeit in der Jugendabteilung herrscht im Seniorenbereich zwischen den Fußballvereinen der Gesamtgemeinde eine gesunde Rivalität, insbesondere bei den Nachbarschaftsduellen.

"Sportplatz ist Sportplatz, aber wenn das Spiel beendet ist, sind wir wieder Kumpels !" Darin sind sich Sandra Laub und Roland Steinbach einig, die ihren Kollegen Markus Greulich (Schweinberg), Stephan Haberkorn (Bretzingen), Christian Keilbach (Erfeld/Gerichtsstetten) und Thomas Frank (SC Erfeld) für die gute Zusammenarbeit danken.

"Es läuft!" Das ziehen Sandra Laub und Roland Steinbach zufrieden als Resümee und schauen auf das Spielfeld. Indes ist das erste Spiel des Tages beendet - die Sieger sind die Kinder und Jugendlichen, die Fußball spielen wollen und durch die "Spielgemeinschaft Erftal" spielen können. Und die Fußballvereine der Gesamtgemeinde Hardheim.