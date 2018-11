Hardheim. (zeg) Der im Alter von 86 Jahren verstorbene Hardheimer Erich Dietz war sowohl ein erfolgreicher Bäckermeister, Konditor und Geschäftsmann als auch ein aufmerksamer Beobachter des Gemeindelebens. Am örtlichen Vereinsleben war er stets aktiv beteiligt. Er war ein Mann, der vieles wusste und zu erzählen hatte und sich bestens im Gemeindegeschehen auskannte.

Erich Dietz war der Sohn des Bäckers Pius Dietz und dessen Frau Maria. Zur Familie zählte neben seinem älteren Bruder Hugo seine Schwester Rita. Er erlernte im elterlichen Betrieb das Bäckerhandwerk und ging nach der Lehre auf Wanderschaft, um berufliche Erfahrungen zu sammeln. Dabei verbrachte er einige Gesellenjahre in Würzburg, Triberg im Schwarzwald, in Pforzheim und Stuttgart. Nach seiner Rückkehr in die Erftalgemeinde legte er 1954 vor der Handwerkskammer Mannheim die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk ab und erhielt im gleichen Jahr seinen Meisterbrief. Zusammen mit seiner Frau Mechthilde geb. Frohmüller, die ihm drei Söhne und eine Tochter schenkte, übernahm er 1958 die Bäckerei von seinem Vater und konnte in Anbetracht der Qualität seiner Backwaren mehrere "Goldmedaillen für hervorragende Backleistungen" entgegennehmen.

Für die weitere Entwicklung der Bäckerei war die Hofackersanierung von Bedeutung, als das alte Gebäude im Januar 1962 abgerissen und das heutige Wohn- und Geschäftshaus errichtet wurde. Die Neueröffnung folgte im April 1963. Die Bäckerei und Konditorei wurde damals um einen Lebensmittelmarkt erweitert. In einem Neubau wurde im April 1965 im hinteren an den Schlossgarten (Alpengarten) angrenzenden Gebäudeteil das beliebte Café Dietz eröffnet. Von 1989 bis 2001 führten der älteste Sohn Elmar Dietz und dessen Ehefrau Ulrike geb. Schwinn die Bäckerei weiter. Seit 2001 ist sie an Bäckermeister Peter Thorwart verpachtet.

Voller Zufriedenheit konnte Erich Dietz die positive Weiterentwicklung seiner Bäckerei und Konditorei mitverfolgen, zu der er nie den Kontakt abbrechen ließ, auch wenn er mit seiner Frau im Verlauf der Jahre in die Wertheimer Straße umzog. Er konnte stolz sein auf sein Lebenswerk und widmete sich im Ruhestand seinen Interessen, zu denen insbesondere sein Engagement im Museumsverein Erfatal und in der Kolpingsfamilie gehörte. Bis ins hohe Alter hat er immer gerne an den Aktivitäten der Kolpingsfamilie teilgenommen und wurde zuletzt sogar für 60-jährige Treue geehrt.