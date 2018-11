Hardheim. (adb) Einen sogenannten "Berufsfeuerwehrtag" veranstaltete die Jugendabteilung der Feuerwehr Hardheim: 25 Jugendliche aus den Jugendgruppen, Erfeld, Hardheim und Schweinberg fanden sich am frühen Morgen im Gerätehaus in Erfeld ein.

Sie wurden zunächst in verschiedene Gruppen eingeteilt und durften für mehrere Stunden in die Rolle eines Berufsfeuerwehrmanns schlüpfen. Schulungseinheiten wie das Üben des Löschangriffes sowie die Rettung einer eingeklemmten Person wurden am Vormittag geübt. Vor der Mittagspause wurden die Jugendlichen zu einem Schuppenbrand am Ortsrand und einer technischen Hilfe in einer Autowerkstätte gerufen.

Nach der Mittagspause lernten die Jugendlichen schließlich die kraftraubende Brandbekämpfung um 1920 an der Erfelder Handdruckspritze kennen; alle drei bis fünf Minuten musste die achtköpfige Bedienmannschaft ausgewechselt werden. Danach folgten Spiele und einige sportliche Übungseinheiten. Auch wurden die Besonderheiten beim Flächenbrand, sowie die Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer geübt.

Am Nachmittag mussten die Jugendlichen am Erfelder Jugendhaus und Sportheim einen echten Übungsbrand bekämpfen: Als die Jugendfeuerwehr mit vier Fahrzeugen an der Einsatzstelle eintrafen stand, ein extra dafür gefertigtes Holzhaus, bereits in Vollbrand. Die Jugendlichen von zwei Löschfahrzeugen verhinderten zuerst die Ausbreitung des Feuers auf das benachbarte Gebäude und Gelände; anschließend konnten sie das Feuer schnell löschen.

Erfelds Ortsvorsteher Thomas Leithold überzeugte sich vor Ort von der "sehr guten Leistung" der Jugendfeuerwehr. Auch im Namen von Bürgermeister Volker Rohm bedankte er sich für die geleistete Ausbildung und die erfolgreichen Übungen.