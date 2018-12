Hardheim. Das Hardheimer Sommerfest bietet vom 14. bis 17. Juni wieder ein interessantes Programm. Auftakt ist fast schon traditionell am Freitag mit der 7. "Young Band Festival Night" auf dem Schlossplatz. Die Auszubildenden des Rathauses konnten auch diesmal wieder interessante Nachwuchsbands mit verschiedenen Musikrichtungen gewinnen. Die Hardheimer Handballer präsentieren am Freitag ab 20.30 Uhr in der Fußgängerzone (Volksbank-Parkplatz) das Duo "SchallMassel". Christian Parth und Gerald Hauck packen die Gitarren aus und spielen Schlager, Lieder, Kostbarkeiten - zum Mitsingen, Klatschen, Pfeifen, Summen, Brummen oder einfach nur zum Zuhören.

Am Samstag geht es dann um 14 Uhr mit dem allgemeinen Festbetrieb, für den die Hardheimer Vereine verantwortlich zeigen, weiter. Dazu gehören natürlich auch die verschiedenen Marktstände, die am Schlossplatz, auf dem Kirchplatz und in der für das Sommerfest ausgewiesenen Fußgängerzone in der Wertheimer Straße zu finden sind. Andrea Kaiser hat zusammen mit den Hardheimer Vereinen auch diesmal die Sommerfestolympiade im Alpengarten zusammengestellt. Die siebte Sommerfestolympiade wird von den Jugendvertretern folgender Vereine durchgeführt: Jugendfeuerwehr, Tennisclub, Familienwandertreff des Odenwaldklubs, Katholische junge Gemeinde, Reservistenkameradschaft, Jugendrotkreuz und Geopark-Informationszentrum Walldürn.

Am Samstag, 15. Juni, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 16. Juni, 14 bis 16.30 Uhr, wird die Sommerfestolympiade ausgerichtet. Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren können bei den lustigen, kniffligen , sportlichen Spielen mitmachen und gewinnen. Die Siegerehrung ist am Sonntag um 17.30 Uhr auf der Bühne vor dem Schloss. Manfred Böhrer von der IG "Mühlenradweg" hat wieder eine besondere Radtour zusammengestellt. Der Start der Radtour ist am Samstag um 13.15 Uhr auf dem Parkplatz der Maschinenfabrik Gustav Eirich.

Eröffnet wird das Sommerfest um 16 Uhr durch Bürgermeister Heribert Fouquet zusammen mit den Vertretern der beteiligten Vereine, Helmut Niesner von der Odenwald Consulting, der die Ausstellungen und das Sommerfest koordiniert, sowie Honoratioren mit dem traditionellen Bieranstich auf dem Schlossplatz. Grußworte sprechen unter anderem Elmar Günther, Vorsitzender des BdS Hardheim, sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik.

In der historischen Zehntscheune bzw. in der Erftalstube gibt es wieder die bereits etablierte Kunstausstellung. Frühlingshafte Floristik, Malerei, Dekorationen aus Naturmaterialien, Accessoires für Haus und Garten können hier bestaunt und gekauft werden. Weiter geht es im Foyer der Erftalhalle mit dem beliebten Bücher-Flohmarkt der Gemeindebücherei unter Leitung von Beate König. Am Sonntag findet der überaus beliebte Spielzeugbasar in der Erftalhalle statt. Die Autoausstellung der heimischen Autohäuser in der Wertheimer Straße und am Wendeplatz zeigt wieder die neuesten Modelle. Die Musikkapelle Steinbach tritt am Sonntag um 13.30 Uhr auf der Bühne am Schlossplatz auf. Die Musiker spielen konzertante sowie Unterhaltungs- und Tanzmusik.