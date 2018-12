Von Alexander Rechner

Hardheim. "Ich finde es wunderbar, dieses Richtfest heute feiern zu können." Als Regierungspräsidentin Nicolette Kressl damit ihre Begeisterung und Freude ausdrückte, schien die Sonne durch die Wolkendecke und erstrahlte den neuen Rohbau in Hardheim. Insgesamt nimmt der Neckar-Odenwald-Kreis 2,1 Millionen Euro in die Hand und investiert sie in die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. "Nur zwei Monate nach Baubeginn können wir schon das Richtfest feiern", freute sich Landrat Dr. Achim Brötel am Donnerstag.

Mit dem neuen Erweiterungsbau wird die Wohnsituation gerade für Familien mit Kindern deutlich verbessert. So entstehen auf einer Gesamtfläche von rund 650 Quadratmetern sechs weitere Kleinwohnungen insbesondere für Familien mit Kindern sowie 16 Bewohnerzimmer für jeweils zwei Personen mit zentraler Wohnküche und gemeinsamem Dusch- und WC-Bereich. Bei der Planung hat man sich an den zu erwartenden neuen gesetzlichen Mindestvorgaben von sieben Quadratmetern Wohn- und Schlaffläche orientiert. "Damit werden hier insgesamt 62 Personen einen Platz finden", so der Landrat. Möglich wurde dies mit der Entscheidung des Kreistags, gleich dreigeschossig anstatt der ursprünglich nur zweigeschossigen Variante zu bauen.

Die Unterbringung der Flüchtlinge in Hardheim war in der Vergangenheit in die Kritik geraten. Um die beanstandete Wohnsituation der insgesamt 222 Bewohner zu verbessern, investiert der Kreis nun besagte 2,1 Millionen Euro. In einem ersten Bauabschnitt ging es um eine grundlegende Sanierung sowie Modernisierung des rund 50 Jahre alten Gebäudes. Ferner wurden die Heizungsanlage sowie die Sanitär- und Küchenräume erneuert.

Nach dem derzeitigen Neubau folgt 2014 ein dritter und letzter Bauabschnitt, der die energetische Instandsetzung der Gebäudehülle sowie eine Neugestaltung der Außenanlagen vorsieht.