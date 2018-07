Hardheim. (rüb) Seit Ende März bekannt wurde, dass der erste Bürgermeister-Stellvertreter Volker Rohm um sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat gebeten hat (die RNZ berichtete), beschäftigt die Frage nach dem Warum die Bürger. Seine Verabschiedung aus dem Gremium nutzte Rohm nun am Montag, um seine Gründe offenzulegen. Nachfolgend seine Rede im Wortlaut

"Herr Bürgermeister Fouquet, geschätzte Kollegin und Kollegen des Gemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren.

lm Vorfeld dieser Verabschiedung hatte ich darum gebeten, dass mir dabei Gelegenheit gegeben wird, eine persönliche Erklärung für meinen Rücktritt abzugeben. Dieser Wunsch wurde offensichtlich respektiert, sonst wäre ich ja nicht eingeladen worden.

So darf ich ein letztes Mal in dieser Runde das Wort ergreifen: Als erstes möchte ich nach 14 Jahren im Gemeinderat Dank sagen. Dank an die Bürger Hardheims, die mich drei Mal in dieses Gremium gewählt und mir damit ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Es war mir immer ein Herzensanliegen, unabhängig und unparteiisch zum Wohle Hardheims und seiner Einwohner mitzuwirken, egal ob Kerngemeinde oder Ortsteil.

Danken möchte ich meiner Familie, vor allem meiner Frau Andrea, die mir viel Verständnis entgegenbrachte. Ein weiterer Dank geht an die Weggefährten aus den Anfangsjahren, die, egal aus welcher Fraktion, stets offen, kameradschaftlich und fair mit ,dem Frischling' umgegangen sind. Und ich danke Euch, den derzeitigen Ratsmitgliedern, die mir ihr Vertrauen aussprachen und mich 2009 zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt haben.

Es war mir gleichermaßen Ehre und Ansporn, dieses Amt gewissenhaft, würdig und überparteilich auszuüben. Die 14 Jahre haben mir viele Nuancen der Kommunalpolitik eröffnet. Ich durfte viele Leute und deren Anliegen kennenlernen - ob privat oder in Zusammenschlüssen und Vereinen. Ich habe Einsicht gewonnen in die verschiedensten Blickwinkel und Ansichten unserer Bürger, aber auch darüber hinaus in die Interessenlagen unserer Nachbargemeinden und des Kreises.

Nach Aussage von Kollegen, aber auch von vielen meiner Wähler gelte ich als ruhig, besonnen und sei von ausgleichendem Wesen, das nach Harmonie strebt und stets kompromissbereit ist. Deshalb war es für mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel, als sehr persönliche und mich charakterlich disqualifizierende Vorwürfe von maßgebender Stelle der Verwaltung gegen mich erhoben wurden und in der Aussage gipfelten, mit meinem Verhalten in und außerhalb des Gemeinderats schade ich der Gemeinde.

Gelegenheit zu einem klärenden Gespräch wurde mir von der betreffenden Person verweigert. Diese negative Einschätzung gegenüber mir und meinem Handeln wurde offensichtlich leider auch vom Bürgermeister übernommen bzw. geteilt.

Ich stand vor der Entscheidung, ob und wie ich diesen Konflikt angehen sollte. Schließlich war meine Maxime jahrelang ,Miteinander und Füreinander' gewesen, für ein ,Gegeneinander' war und bin ich nicht geeignet. Zudem hätte nach meiner festen Überzeugung die Auseinandersetzung allen Beteiligten, vor allem aber der Gemeinde, in der aktuell ohnehin schon äußerst schwierigen Zeit mehr geschadet als genutzt.

Für eine Fortsetzung der Arbeit fehlte jedoch die wichtigste Basis, nämlich gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Achtung. So gab es für mich zu meinem Rückzug aus der Hardheimer Gemeindepolitik keine Alternative.

Welche Intention hinter der ganzen Sache steht, wird mir persönlich im Augenblick noch nicht ganz deutlich. Aber ich bin überzeugt, dass spätestens im nächsten Frühjahr, wenn sich das Karussell der Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Hardheim dreht, manches verständlicher wird.

Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister, für die Möglichkeit, diese Erklärung abgeben zu dürfen und wünsche Ihnen allen alles Gute; vor allem den Gemeinderäten wünsche ich gute Entscheidungen und viel Erfolg in dem Bemühen, Hardheim weiter zu entwickeln."

Bürgermeister Fouquet verzichtete auf eine ausführliche Entgegnung, machte aber deutlich, dass es nicht nur die eben gehörte Sichtweise gebe: "Sie waren sehr engagiert, Herr Rohm, aber auch in der Verwaltung wird engagiert gearbeitet, und da gehen die Emotionen manchmal eben hoch." Nichtsdestotrotz bedaure er Rohms Rückzug.