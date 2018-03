Hardheim. (joc) Jetzt ist es amtlich: Die Hardheimer Tennisspieler Daniel, Timo, Jannik, Julian, Andreas, Patrick und Dominik sind echte Modellathleten. Und sie geben auch außerhalb des Tenniscourts eine super Figur ab. Das Team des TC Hardheim 1960 um Coach Christoph Czernik setzte sich bei einem bundesweiten Wettbewerb des international bekannten Tennis-Anbieters "Tennis-Point" gegen zahlreiche Konkurrenten aus ganz Deutschland durch und darf sich nun "Team des Jahres 2014" nennen. Damit verbunden ist, dass die Hardheimer zu Models für die neue Tenniskollektion von "Tennis-Point" auserkoren wurden. Im aktuellen Katalog, dort, wo normalerweise nur gestandene Models auf Hochglanz lächeln, strahlen jetzt die Hardheimer Tennisspieler.

Die Erfolgsgeschichte begann damit, dass man in Hardheim auf den Facebook-Wettbewerb von "Tennis-Point", dem Partner des TV-Senders Eurosport, aufmerksam wurde. Gefordert war ein aussagekräftiges Foto des eigenen Teams. Es sollte ein Foto sein, so die Ausschreibung von "Tennis-Point", das überzeugend wirkt und in dem das Team als verschworene Einheit deutlich wird.

Gesagt, getan: Der TC sendete ein aussagekräftiges Foto ein, das zunächst die "Tennis-Point"-Jury und dann auch die Internetgemeinde bei Facebook begeisterte. Schnell wurde so aus dem Außenseiter aus dem Erftal ein Favorit auf den Gesamtsieg. Am Ende hatte der TC Hardheim alle Konkurrenten hinter sich gelassen und wurde "Team des Jahres".

Im Februar waren die Hardheimer Spieler und Trainer Christoph Czernik, der das Team seit fünf Jahren betreut, nach Dortmund eingeladen zu einem exklusiven, hoch professionellen Fotoshooting, denn das neue Werbegesicht von "Tennis-Point" sollte in tollen bunten Bildern ins rechte Licht gerückt werden.

"Das war für uns ein tolles Erlebnis," betont der 54-jährige Trainer Christoph Czernik. "Die Produktmanagerinnen, die Visagistin und die tolle Fotografin, die sonst nur mit Profis arbeiten, waren unheimlich nett zu uns. Wir waren den ganzen Tag total konzentriert, diese neue Welt hat uns riesig Spaß gemacht!"

Und dieser Tag soll natürlich noch lange nachwirken: "Wir sprechen fast in jedem Training von diesem einmaligen Event", sagt der Trainer, und er hofft, dass das tolle Gemeinschaftserlebnis sich auch positiv auf die in Kürze beginnende Tennis-Saison in der 1. Kreisliga auswirken wird. Christoph Czernik: "Das Ganze hat uns einen ordentlichen Schub gegeben, den wir natürlich in die kommende Runde mitnehmen wollen." Und dann möchte der TC Hardheim beweisen, dass man nicht nur dem Laufsteg, sondern auch auf dem Tennisplatz so richtig glänzen kann...